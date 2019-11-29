Какой погоды ожидать в первый день зимы

Погода на последние выходные осени 2019. Фото: narodna-pravda.ua

Ноябрь в Украине завершится дождем в восточных областях, мокрым снегом и гололедом в западной части и туманами с усилением ветра.

Об этом синоптик Наталья Диденко написала в Facebook.

"Снижение температуры воздуха коснется западных областей. Там в субботу максимальная температура воздуха не превысит +1..+4°C", - говорит метеоролог.

На севере и в большинстве центральных областей также ожидается +2..+5°C и сильный ветер.

На Востоке и на Днепропетровщине - +3..+8°C, в южной части +5..+10°C, в Крыму до +12°C.

В Киеве в субботу вечером вероятные небольшой дождь с мокрым снегом. Ветер северо-западный, порывистый.

Температура воздуха в Киеве ночью и днем ​​будет +1..+4°C. В субботу вечером снизится до 0..-1°C.

"Декабрь в столице начнется холодной погодой, в воскресенье похолодает на 2-4°C, но осадков не предвидится. Поэтому используйте пятницу для подчистки хвостов, а выходными со спокойной совестью можно валяться под пледом", - подытожила синоптик.

28 ноября начался 40-дневный Рождественский пост. Его еще называют Четыредесятницей.