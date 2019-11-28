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четверг, 28 ноября 2019 08:50

Начало Рождественского поста: как соблюдать, чем питаться

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28 ноября начинается 40-дневный Рождественский пост.

Его еще называют Четыредесятницей и он последний в году, пишет "Уніан".

Основная задача Рождественского поста заключается в том, чтобы очистить себя духовно. В этот период не стоит ссориться с родными и близкими, забыть о греховной мысли и страсти. Поэтому поститься в молитве гораздо важнее, чем ограничиваться в еде.

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Рождественский пост: что нельзя делать

В этот период не надо злиться, лукавить, ссориться, осуждать кого-либо, делать клевету. Во время Рождественского поста запрещено гулять свадьбу и тем более венчаться. Однако, крестить детей можно в любое время. Не стоит также заниматься сексом во время Рождественского поста.

Календарь питания в Рождественский пост

Этот пост не такой строгий, как Великий Успенский. Запрещено есть молочные продукты, яйца и мясо, в отдельные дни разрешается вино и рыба. Можно есть в Рождественский пост рыбу, сухофрукты, хлеб, каши, фрукты, вино. Разрешается к постным блюдам добавлять немного масла и рыбу. В среду и пятницу можно употреблять продукты растительного происхождения без масла, сухоядение. По понедельникам можно есть горячую пищу, но без масла. Во вторник и четверг разрешается горячая пища с маслом. В выходные дни можно рыбу и вино. Также это касается и праздников - Введение во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря, Андрея Первозванного 13 декабря Николая Чудотворца 19 декабря. Наиболее строгий постный день приходится на Сочельник, 6 января, то есть вечер накануне Рождества. Целый день верующие должны воздерживаться от еды, пока на небе не появится первая звезда.

Автор: images.unian.net
  Календарь питания по дням на Рождественский пост
Календарь питания по дням на Рождественский пост

На новогодне-рождественские праздники в декабря 2019 года и января 2020 года украинцы будут отдыхать 8 дней. В Кабмине рекомендовали перенести два рабочих дня - с 30 и 31 декабря на 21 и 28 декабря. Итак, выходными будут дни с 29 декабря 2019 года по 1 января 2020 года.

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Дата
28
ноября

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