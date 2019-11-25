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понедельник, 25 ноября 2019 08:44

Выходные на Новый год и Рождество: сколько будут отдыхать украинцы

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Выходные на Новый год и Рождество: сколько будут отдыхать украинцы
Выходные на рождественские праздники. Фото: obozrevatel.com

На новогодне-рождественские праздники в декабря 2019 года и января 2020 года украинцы будут отдыхать 8 дней.

В Кабмине рекомендовали перенести два рабочих дня - с 30 и 31 декабря на 21 и 28 декабря. Итак, выходными будут дни с 29 декабря 2019 года по 1 января 2020 года.

Кроме того, в декабре ожидается дополнительный выходной 25 числа - Рождество. А в января 2020 года предложили перенести рабочий день с 6 на 11 января. Поэтому выходные продлятся с 4 по 7 января.

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Новый год-2020 будет годом Белого Крысы по китайскому календарю. Цвет праздника - белый, металлический и молочный. По словам астрологов, год будет удачным для создания союзов и пополнения в семье. Звезды обещают всем благополучия и финансовой достаток.

В Украине новогодний стол на 2020 год подорожает примерно на 7% по сравнению с прошлым годом.

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  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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