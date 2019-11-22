На сколько подорожал новогодний стол на 2020 год

 
Ексклюзивы
1/5
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Просмотров: 612
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 756
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
23 Просмотров: 5004
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 1953
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2115
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
3 Просмотров: 1746
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
Просмотров: 1197
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Просмотров: 11610
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
4 Просмотров: 1557
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
1 Просмотров: 1134
Фото
Все фото
3
7
9
5
16
Нацбанк выпустил монеты необычной формы
Нацбанк выпустил монеты необычной формы
&quot;Сладости надо уметь продать&quot; - кондитер об опыте заработка на веганских конфетах
"Сладости надо уметь продать" - кондитер об опыте заработка на веганских конфетах
Субсидии уменьшат: кого затронут новые правила
Субсидии уменьшат: кого затронут новые правила
Издали книгу, которая предсказывает будущее Украины на 10 лет
Издали книгу, которая предсказывает будущее Украины на 10 лет
Простые решения сложных вопросов: громада взяла в собственность лесопосадки и зарабатывает на этом
Простые решения сложных вопросов: громада взяла в собственность лесопосадки и зарабатывает на этом
Видео
Все видео
Зеленский: Важные вопросы будут решаться на референдумах
Зеленский: Важные вопросы будут решаться на референдумах
"Ты пустил в Украину россиян" - Ляшко напал на Геруса
"Ты пустил в Украину россиян" - Ляшко напал на Геруса
Сеть супермаркетов позволила платить "лицом"
Сеть супермаркетов позволила платить "лицом"
Правительство едет на переговоры с МВФ
Правительство едет на переговоры с МВФ
Премьер рассказал, когда подпишут новое соглашение с МВФ
Премьер рассказал, когда подпишут новое соглашение с МВФ
Интервью
1/5
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
23 Просмотров: 5004
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 1953
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2115
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1188
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1170
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
21 ноября 2019
Просмотров: 189
Листопад
Нинішня осінь дивна і нерівна, вересень був як жовтень, а жовтень прикидався вереснем, і тільки листопад такий, яким його ждеш і любиш. Ось він уже ...
пятница, 22 ноября 2019 09:01

На сколько подорожал новогодний стол на 2020 год

  Комментировать
На сколько подорожал новогодний стол на 2020 год
Импортные деликатесы, вроде красной рыбы и икры, могут подешеветь еще до Нового года Фото: gorohiv.rayon.in.ua

В Украине новогодний стол на 2020 год подорожает примерно на 7% по сравнению с прошлым годом.

По подсчетам экспертов, праздничный стол с алкоголем на восемь человек обойдется примерно в 3,5 тыс. Грн, пишут "Вести".

В меню входят традиционные новогодние блюда: салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, кондитерские изделия, напитки. Если же добавить деликатесы в виде икры и красной рыбы, придется выложить более 4 тыс. Грн.

Например, утки и гуси, которые в Украине принято готовить на Рождество, в среднем стоят 250 - 400 гривен за тушку (в декабре 2018-го были по 230 - 350 грн). Индейка будет стоить 500 - 650 грн (год назад - 470 - 630), свинину для запекания предлагают по 140 - 160 грн, а говядину - в среднем по 160 грн за кг.

Импортные деликатесы, вроде красной рыбы и икры, могут подешеветь еще до Нового года. Перед праздниками поставщики, как правило, увеличивают объемы закупок. Это раздувает конкуренцию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что украинцы дарят на праздники

Практически неизменными остаются цены на спиртное. Шампанское отечественного разлива в супермаркетах можно приобрести в среднем за 100 грн (год назад - 90 - 95 грн). Бутылку итальянского игристого - за 220 - 440 грн (год назад было много аналогичных предложений по 180 - 360 грн).

"Новогодние" фрукты продаются по прошлогодним ценам. Испанские и турецкие мандарины стоят 22 - 28 грн за кг, апельсины - 40 - 45 грн за кг.

До Нового года остается мало времени, поэтому решать, где провести главную ночь в году нужно сейчас. Большинство ресторанов в новогоднюю ночь не работают. Gazeta.ua подготовила топ-5 заведений и рассказала, во сколько обойдется новый год в Виннице. Ресторан CLOUD GARDEN обойдется в 2500 грн с человека. За один стол может сесть 6 человек. В сумму входит новогоднее меню из пяти подач (мясо, рыба и веганская еда), 10 разных коктейлей на одного человека. Алкоголь можно приносить с собой, однако платить придется за каждую открытую бутылку. Развлекать гостей будет украинская рок группа. Посетители смогут потанцевать и принять участие в конкурсах.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На сколько подорожал новогодний стол на 2020 год». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
ноября

Первого короля Руси-Украины убил дружинник

За что убили Джона Кеннеди: 6 черных меток

Самое читаемое
Мужчина нашел старшего сына в луже крови. Младший - исчез
Мужчина нашел старшего сына в луже крови. Младший - исчез
3
 Просмотров: 16353
&quot;Вас, бандеровцев, всех уже пора отстреливать&quot;: водитель-хам рявкнул к женщине, которая сделала ему замечание
"Вас, бандеровцев, всех уже пора отстреливать": водитель-хам рявкнул к женщине, которая сделала ему замечание 4 Просмотров: 15185
Прекратили выплату больничных и декретных: причины
Прекратили выплату больничных и декретных: причины Просмотров: 11007
Опубликовали полный список украденного россиянами из украинских кораблей
Опубликовали полный список украденного россиянами из украинских кораблей
10
 1 Просмотров: 10224
Зарплата от 40 тыс. грн: где столько платят
Зарплата от 40 тыс. грн: где столько платят Просмотров: 8217
Экономика
Перед выходными Нацбанк поднял курс валют
Перед выходными Нацбанк поднял курс валют Просмотров: 828
Зарплата от 40 тыс. грн: где столько платят
Зарплата от 40 тыс. грн: где столько платят Просмотров: 8244
Милованов показал сотни тысяч гектаров незарегистрированной земли
Милованов показал сотни тысяч гектаров незарегистрированной земли Просмотров: 882
Почему работать неофициально не выгодно
Почему работать неофициально не выгодно Просмотров: 603
Поправка Геруса об импорте э/э наносит геополитический вред Украине и Молдове - эксперт
Поправка Геруса об импорте э/э наносит геополитический вред Украине и Молдове - эксперт 1 Просмотров: 225
Больше всего комментируют
23
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
7
"Пришло время исправлять ошибки" - Сивохо призвал извиниться перед жителями Донбасса
6
Зеленский впервые отреагировал на пророссийские заявления Коломойского
4
"Готовим крутезну штуку" - Дубилет анонсирует очередную реформу
4
"Вас, бандеровцев, всех уже пора отстреливать": водитель-хам рявкнул к женщине, которая сделала ему замечание
Голосов: 22429
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua