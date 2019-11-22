На сколько подорожал новогодний стол на 2020 год

Импортные деликатесы, вроде красной рыбы и икры, могут подешеветь еще до Нового года Фото: gorohiv.rayon.in.ua

В Украине новогодний стол на 2020 год подорожает примерно на 7% по сравнению с прошлым годом.

По подсчетам экспертов, праздничный стол с алкоголем на восемь человек обойдется примерно в 3,5 тыс. Грн, пишут "Вести".

В меню входят традиционные новогодние блюда: салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, кондитерские изделия, напитки. Если же добавить деликатесы в виде икры и красной рыбы, придется выложить более 4 тыс. Грн.

Например, утки и гуси, которые в Украине принято готовить на Рождество, в среднем стоят 250 - 400 гривен за тушку (в декабре 2018-го были по 230 - 350 грн). Индейка будет стоить 500 - 650 грн (год назад - 470 - 630), свинину для запекания предлагают по 140 - 160 грн, а говядину - в среднем по 160 грн за кг.

Импортные деликатесы, вроде красной рыбы и икры, могут подешеветь еще до Нового года. Перед праздниками поставщики, как правило, увеличивают объемы закупок. Это раздувает конкуренцию.

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Практически неизменными остаются цены на спиртное. Шампанское отечественного разлива в супермаркетах можно приобрести в среднем за 100 грн (год назад - 90 - 95 грн). Бутылку итальянского игристого - за 220 - 440 грн (год назад было много аналогичных предложений по 180 - 360 грн).

"Новогодние" фрукты продаются по прошлогодним ценам. Испанские и турецкие мандарины стоят 22 - 28 грн за кг, апельсины - 40 - 45 грн за кг.

До Нового года остается мало времени, поэтому решать, где провести главную ночь в году нужно сейчас. Большинство ресторанов в новогоднюю ночь не работают. Gazeta.ua подготовила топ-5 заведений и рассказала, во сколько обойдется новый год в Виннице. Ресторан CLOUD GARDEN обойдется в 2500 грн с человека. За один стол может сесть 6 человек. В сумму входит новогоднее меню из пяти подач (мясо, рыба и веганская еда), 10 разных коктейлей на одного человека. Алкоголь можно приносить с собой, однако платить придется за каждую открытую бутылку. Развлекать гостей будет украинская рок группа. Посетители смогут потанцевать и принять участие в конкурсах.