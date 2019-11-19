Розыгрыш собаки, килограмм еды на человека и праздничный салют - сколько стоит отпраздновать новогоднюю ночь

 
Ексклюзивы
1/5
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 1584
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
3 Просмотров: 1665
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
Просмотров: 1125
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Просмотров: 11205
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
3 Просмотров: 1026
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
1 Просмотров: 1098
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просмотров: 5841
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
2 Просмотров: 1917
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
2 Просмотров: 1116
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1134
Фото
Все фото
4
42
11
14
7
В Гайсине горели военные склады: уничтожено имущества на 10,5 млн грн
В Гайсине горели военные склады: уничтожено имущества на 10,5 млн грн
Молочный поросенок и тыквенная чурчхела - как грузинский шеф-повар удивлял ужином
Молочный поросенок и тыквенная чурчхела - как грузинский шеф-повар удивлял ужином
Гигантский кот возле полицейской машины - как выглядит новый театр кукол
Гигантский кот возле полицейской машины - как выглядит новый театр кукол
Самая дорогая книга и взрослая литература для детей - чем удивляет книжный фестиваль
Самая дорогая книга и взрослая литература для детей - чем удивляет книжный фестиваль
&quot;Сладости надо уметь продать&quot; - кондитер об опыте заработка на веганских конфетах
"Сладости надо уметь продать" - кондитер об опыте заработка на веганских конфетах
Видео
Все видео
Водитель напал на мужчину, который перешел перед ним дорогу по "зебре"
Водитель напал на мужчину, который перешел перед ним дорогу по "зебре"
Ходили голыми и без туалета: в интернате издеваются над пациентами
Ходили голыми и без туалета: в интернате издеваются над пациентами
Мраморный граммофон и самый дорогой борщ - чем удивил центр Подолья
Мраморный граммофон и самый дорогой борщ - чем удивил центр Подолья
Украинского преподавателя информатики назвали лучшим учителем
Украинского преподавателя информатики назвали лучшим учителем
Насчитали нехватку на работе: 22-летняя девушка совершила самоубийство
Насчитали нехватку на работе: 22-летняя девушка совершила самоубийство
Интервью
1/5
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 1584
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1107
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1134
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1386
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 4050
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
18 ноября 2019
Просмотров: 648
Мед на дивані
Тягнемо великий алюмінієвий бідон. Володька крекче: — Ох і важкий, зараза. Цікаво, що там? — Мед, — кажу коротко, щоби не ...
вторник, 19 ноября 2019 20:30

Розыгрыш собаки, килограмм еды на человека и праздничный салют - сколько стоит отпраздновать новогоднюю ночь
5

  Комментировать

До Нового года остается мало времени, поэтому решать, где провести главную ночь в году нужно сейчас. Большинство ресторанов в новогоднюю ночь не работают.

Gazeta.ua подготовила топ-5 заведений и рассказала, во сколько обойдется новый год в Виннице.

Ресторан CLOUD GARDEN обойдется в 2500 грн с человека. За один стол может сесть 6 человек. В сумму входит новогоднее меню из пяти подач (мясо, рыба и веганская еда), 10 разных коктейлей на одного человека. Алкоголь можно приносить с собой, однако платить придется за каждую открытую бутылку. Развлекать гостей будет украинская рок группа. Посетители смогут потанцевать и принять участие в конкурсах.

Автор: Моя Винница
  Ресторан CLOUD GARDEN
Ресторан CLOUD GARDEN

Ресторан RICH будет стоить 2000 грн с человека. В эту сумму входит новогоднее меню - холодные закуски, горячие и основные блюда, бутылка шампанского. Развлекать посетителей будет киевский ведущий Тараз Будзиган. Проводить конкурсы. Шеф-повар заведения подготовит огненное шоу.

Автор: vinnytsia.city
  Ресторан RICH
Ресторан RICH

Ресторан MONT BLANC обойдется в 2500 грн. За один стол может поместиться 8 человек. В стоимость входит бутылка вина, шампанского и водки. Праздничное меню должно утверждаться гостем отдельно.Петь для гостей будет Екатерина Бужинская ,ведущая будет проводить конкурсы.

Автор: vinnytsia.bestrest.com.ua
  Ресторан MONT BLANC
Ресторан MONT BLANC

Ресторан AURA предлагает праздничный стол от 2200 -2500 грн с человека. На одного гостя рассчитана бутылка шампанского и килограмм еды на выбор. Новогодняя вечеринка будет проходить в стиле "Гламур и антигламур". Разыграют собаку чихуа-хуа и запустят в небо праздничный салют.

Автор: TripAdvisor
  Ресторан AURA
Ресторан AURA

Ресторан СТАРЫЙ ЙОРК будет стоить 1200 грн с человека. В сумму входит бутылка шампанского, рассчитанная на 5 человек и праздничное меню на выбор гостя. Менеджеры разрешают приносить алкоголь с собой и не доплачивать. Из праздничной программы вас ждет поздравление деда мороза и снегурочки, конкурсы и розыгрыш путевки в Буковель на двоих.

Автор: Tomato.ua
  Ресторан СТАРЫЙ ЙОРК
Ресторан СТАРЫЙ ЙОРК
2020 год по восточному календарю пройдет под покровительством белой металлической крысы. Это хитрое животное изменит Кабана. Астрологи говорят, что через хозяйку года он будет сложным. При этом 2020-й - еще и високосный, поэтому будет вдвойне тяжелее. Крыса считается первым животным в списке восточных знаков. Соответственно, год Крысы открывает 12-летний лунный цикл китайского календаря.
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Розыгрыш собаки, килограмм еды на человека и праздничный салют - сколько стоит отпраздновать новогоднюю ночь». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
ноября

Путь к сердцу лежит через желудок - что следует помнить в день мужчин

Преодолели все трудности - с российского лагеря в Киев привезли тела диссидентов

"Всегда засыпал с мыслью, есть что-то на завтрак": умер свидетель Голодомора Илько Корунец

В космическом корабле слушали гимн Украины

Самое читаемое
Фильм ужасов в квартире: мужчина и женщина зарезаны, их сын - в петле
Фильм ужасов в квартире: мужчина и женщина зарезаны, их сын - в петле Просмотров: 23905
Какую работу предлагают работникам без опыта
Какую работу предлагают работникам без опыта Просмотров: 16065
5 продуктов, которые нельзя есть натощак
5 продуктов, которые нельзя есть натощак 1 Просмотров: 15642
Впечатляющий дизайн: 5 признаков грамотного интерьера
Впечатляющий дизайн: 5 признаков грамотного интерьера Просмотров: 14724
С голыми ягодицами и на столе - Дорофеева поразила новым фото
С голыми ягодицами и на столе - Дорофеева поразила новым фото
3
 1 Просмотров: 9153
Винница
"Щедрик" в рок-версии и файер-шоу: состоялся масштабный музыкальный фестиваль
"Щедрик" в рок-версии и файер-шоу: состоялся масштабный музыкальный фестиваль Просмотров: 144
Устанавливают умные остановки с четким графиком общественного транспорта
Устанавливают умные остановки с четким графиком общественного транспорта Просмотров: 351
Построенная школа в элитном районе города станет "девятилеткой"
Построенная школа в элитном районе города станет "девятилеткой" Просмотров: 540
Стеклянные лифты и VIP-зал: как обновят международный аэропорт
Стеклянные лифты и VIP-зал: как обновят международный аэропорт Просмотров: 306
В Гайсине горели военные склады: уничтожено имущества на 10,5 млн грн
В Гайсине горели военные склады: уничтожено имущества на 10,5 млн грн
4
 Просмотров: 819
Больше всего комментируют
9
"На х*й иди" - Портнов жестко крыл матом и угрожал прокурорам(18+)
6
Богдан разочаровался во фракции "Слуга народа"
3
ГБР просит Раду разрешить привлечь Порошенко к уголовной ответственности
3
Оккупанты вернули Украине захваченные корабли
2
Транслировали Россия 24, поскольку "Володька разрешает": одесское кафе попало в скандал
Голосов: 1050
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua