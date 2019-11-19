Розыгрыш собаки, килограмм еды на человека и праздничный салют - сколько стоит отпраздновать новогоднюю ночь

До Нового года остается мало времени, поэтому решать, где провести главную ночь в году нужно сейчас. Большинство ресторанов в новогоднюю ночь не работают.

Gazeta.ua подготовила топ-5 заведений и рассказала, во сколько обойдется новый год в Виннице.

Ресторан CLOUD GARDEN обойдется в 2500 грн с человека. За один стол может сесть 6 человек. В сумму входит новогоднее меню из пяти подач (мясо, рыба и веганская еда), 10 разных коктейлей на одного человека. Алкоголь можно приносить с собой, однако платить придется за каждую открытую бутылку. Развлекать гостей будет украинская рок группа. Посетители смогут потанцевать и принять участие в конкурсах.

Автор: Моя Винница Ресторан CLOUD GARDEN

Ресторан RICH будет стоить 2000 грн с человека. В эту сумму входит новогоднее меню - холодные закуски, горячие и основные блюда, бутылка шампанского. Развлекать посетителей будет киевский ведущий Тараз Будзиган. Проводить конкурсы. Шеф-повар заведения подготовит огненное шоу.

Автор: vinnytsia.city Ресторан RICH

Ресторан MONT BLANC обойдется в 2500 грн. За один стол может поместиться 8 человек. В стоимость входит бутылка вина, шампанского и водки. Праздничное меню должно утверждаться гостем отдельно.Петь для гостей будет Екатерина Бужинская ,ведущая будет проводить конкурсы.

Автор: vinnytsia.bestrest.com.ua Ресторан MONT BLANC

Ресторан AURA предлагает праздничный стол от 2200 -2500 грн с человека. На одного гостя рассчитана бутылка шампанского и килограмм еды на выбор. Новогодняя вечеринка будет проходить в стиле "Гламур и антигламур". Разыграют собаку чихуа-хуа и запустят в небо праздничный салют.

Автор: TripAdvisor Ресторан AURA

Ресторан СТАРЫЙ ЙОРК будет стоить 1200 грн с человека. В сумму входит бутылка шампанского, рассчитанная на 5 человек и праздничное меню на выбор гостя. Менеджеры разрешают приносить алкоголь с собой и не доплачивать. Из праздничной программы вас ждет поздравление деда мороза и снегурочки, конкурсы и розыгрыш путевки в Буковель на двоих.

Автор: Tomato.ua Ресторан СТАРЫЙ ЙОРК

2020 год по восточному календарю пройдет под покровительством белой металлической крысы. Это хитрое животное изменит Кабана. Астрологи говорят, что через хозяйку года он будет сложным. При этом 2020-й - еще и високосный, поэтому будет вдвойне тяжелее. Крыса считается первым животным в списке восточных знаков. Соответственно, год Крысы открывает 12-летний лунный цикл китайского календаря.