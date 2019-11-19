Розыгрыш собаки, килограмм еды на человека и праздничный салют - сколько стоит отпраздновать новогоднюю ночь

До Нового года остается мало времени, поэтому решать, где провести главную ночь в году нужно сейчас. Большинство ресторанов в новогоднюю ночь не работают.
Gazeta.ua подготовила топ-5 заведений и рассказала, во сколько обойдется новый год в Виннице.
Ресторан CLOUD GARDEN обойдется в 2500 грн с человека. За один стол может сесть 6 человек. В сумму входит новогоднее меню из пяти подач (мясо, рыба и веганская еда), 10 разных коктейлей на одного человека. Алкоголь можно приносить с собой, однако платить придется за каждую открытую бутылку. Развлекать гостей будет украинская рок группа. Посетители смогут потанцевать и принять участие в конкурсах.
Ресторан RICH будет стоить 2000 грн с человека. В эту сумму входит новогоднее меню - холодные закуски, горячие и основные блюда, бутылка шампанского. Развлекать посетителей будет киевский ведущий Тараз Будзиган. Проводить конкурсы. Шеф-повар заведения подготовит огненное шоу.
Ресторан MONT BLANC обойдется в 2500 грн. За один стол может поместиться 8 человек. В стоимость входит бутылка вина, шампанского и водки. Праздничное меню должно утверждаться гостем отдельно.Петь для гостей будет Екатерина Бужинская ,ведущая будет проводить конкурсы.
Ресторан AURA предлагает праздничный стол от 2200 -2500 грн с человека. На одного гостя рассчитана бутылка шампанского и килограмм еды на выбор. Новогодняя вечеринка будет проходить в стиле "Гламур и антигламур". Разыграют собаку чихуа-хуа и запустят в небо праздничный салют.
Ресторан СТАРЫЙ ЙОРК будет стоить 1200 грн с человека. В сумму входит бутылка шампанского, рассчитанная на 5 человек и праздничное меню на выбор гостя. Менеджеры разрешают приносить алкоголь с собой и не доплачивать. Из праздничной программы вас ждет поздравление деда мороза и снегурочки, конкурсы и розыгрыш путевки в Буковель на двоих.
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