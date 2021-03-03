Какой погодой порадует третий день весны

3 марта в Украине будет солнечно и тепло. Осадков синоптики не прогнозируют. Фото: pixabay.com

Сегодня, 3 марта, в Украине будет солнечно и тепло. Осадков синоптики не прогнозируют.

Утром в западных областях местами туман. В Карпатах и ​​на северо-востоке - на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с, а востоке страны порывы будут достигать 15-20 м/с. Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

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Днем в Украине обещают от 5 до 10 градусов тепла. На Прикарпатье, Закарпатье и в Одесской области будет теплее всего - столбики термометров поднимутся до 13 градусов тепла. В Карпатах - около 6 градусов тепла. В восточных и северо-восточных областях +2 +7 градусов.

В Киеве 3 марта переменная облачность, без осадков. Скорость северо-западного ветра составит 7-12 м/с. Температура составит от 7 до 9 градусов тепла.

В Украине на погоду будет иметь влияние климат в тропических широтах на юге Тихого океана. В этом году это вызовет сильные дождевые циклоны, бури и грозы. Лето 2021-го из-за климатического явление будет не такое сухое и жаркое, как предыдущее.