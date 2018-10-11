Какой будет погода во время затяжных выходных

В ближайшие дни в Украине будет солнечно и без осадков. Ночью и утром будут густые туманы. Фото - Rivne Media

В ближайшие дни, в том числе в течение трех затяжных выходных - 13,14 и 15 октября в Украине будет солнечно и без осадков. В отдельных регионах ночью и утром будут густые туманы. Ночью средняя температура по Украине составит 2-8 градусов тепла. Днем от от +16 до +19, а на юге страны и Закарпатье - до 22 градусов тепла.

Сегодня, 11 октября, в большинстве областей Украины сохранится теплая и сухая погода. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха в Украине составит + 16 + 20 градусов. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/ с, в южной части местами порывы 15-20 м/с, сообщает Укргидрометцентр.

В западных областях будет сухо и ясно. Температура воздуха днем ​​17-23 градуса тепла. В северных областях ожидается сухая погода. Температура воздуха днем ​​15-19 градусов тепла.

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В восточных областях - без осадков. Температура воздуха днем ​​15-22 градуса выше нуля. В центральных областях ожидается до 15-20 тепла.

На юге Украины ожидается сухая погода. Температура воздуха днем ​​17-23 градуса выше нуля.

В Киеве без осадков, температура днем ​​16-18 тепла.

Вторая половина октября будет прохладная. Сырой будет и ноябрь. Прогнозируют народные синоптики.