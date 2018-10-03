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среда, 03 октября 2018 07:16

Какой будет погода в Новогоднюю ночь

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Какой будет погода в Новогоднюю ночь
Новый год будет со снегом и морозом, а также температурой до -18 ночью и -10 градусов днем. Фото - Пресса Украины

Новый год будет со снегом и морозом, а также температурой до -18 ночью и -10 градусов днем. Такую погоду на праздники прогнозируют метеорологи.

Таких дней зимой будет немного, обещают они. В общем температура должна колебаться в пределах нуля - двух градусов мороза, говорится в ТСН.

Первые заморозки ударят уже во второй половине октября - до -8 градусов ночью. А первый снег припорошит землю в конце ноября.

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Мороз продержится недолго - в начале декабря температура начнет расти. Однако в конце месяца вновь произойдет резкое похолодание, которое придется как раз на несколько дней праздничных дней. Январь и февраль должны быть сухими и более теплыми, чем декабрь.

Европу и Украину зимой накроют антициклоны, которые будут меняться буранами и арктическими морозами. Это произойдет из-за наступления периода снижения солнечной активности и изменения направления потоков воздушных масс.

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