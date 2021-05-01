Какой будет погода на Пасху

 
Ексклюзивы
1/5
Солнце, розы, насекомые и птицы: показали орнаменты лемковской писанки
Солнце, розы, насекомые и птицы: показали орнаменты лемковской писанки
Просмотров: 234
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 1683
"Слугами" должны заняться правоохранительные органы
"Слугами" должны заняться правоохранительные органы
Просмотров: 549
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Просмотров: 1188
Как зарабатывать в интернете из дома по $1 тыс. в месяц
Как зарабатывать в интернете из дома по $1 тыс. в месяц
Просмотров: 792
Зеленский обещал новое качество политики. А получается подковерность и кумовство
Зеленский обещал новое качество политики. А получается подковерность и кумовство
2 Просмотров: 243
"Не стоит бояться, сильнее давите на газ" - автомеханик о наибольших ошибках водителей
"Не стоит бояться, сильнее давите на газ" - автомеханик о наибольших ошибках водителей
Просмотров: 2241
Лайфхаки для изучения популярных иностранных языков
Лайфхаки для изучения популярных иностранных языков
Просмотров: 162
Всю жизнь проявлял двойную лояльность. Каким был на самом деле "директор Украины"
Всю жизнь проявлял двойную лояльность. Каким был на самом деле "директор Украины"
Просмотров: 900
Очки Мендель вытеснили то, что говорит Зеленский
Очки Мендель вытеснили то, что говорит Зеленский
Просмотров: 900
Фото
Все фото
5
8
8
12
5
Страстная суббота. Что сегодня запрещает церковь
Страстная суббота. Что сегодня запрещает церковь
Солнце, розы, насекомые и птицы: показали орнаменты лемковской писанки
Солнце, розы, насекомые и птицы: показали орнаменты лемковской писанки
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
&quot;Высокие цены и отсутствие улыбок&quot; - украинка о том, что ее поразило после возвращения в Украину
"Высокие цены и отсутствие улыбок" - украинка о том, что ее поразило после возвращения в Украину
&quot;Супермамой&quot; стала организатор праздников, которая строго воспитывает детей
"Супермамой" стала организатор праздников, которая строго воспитывает детей
Видео
Все видео
Онлайн-кинотеатр Takflix запустил интерфейс для коллективного просмотра
Онлайн-кинотеатр Takflix запустил интерфейс для коллективного просмотра
Не трогайте деревья. У нас дети: на Волыне селяне просят остановить сплошную вырубку леса
Не трогайте деревья. У нас дети: на Волыне селяне просят остановить сплошную вырубку леса
Взяла самую низкую ноту в истории - женщина установила мировой рекорд
Взяла самую низкую ноту в истории - женщина установила мировой рекорд
В Украине массово вакцинируют граждан Китая: видео
В Украине массово вакцинируют граждан Китая: видео
В Николаеве предприниматели протестуют против карантина. Люди встретились с мэром
В Николаеве предприниматели протестуют против карантина. Люди встретились с мэром
Интервью
1/5
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 315
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 1683
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Продайте этого шарпака и забудьте: когда стоит избавиться от авто
Просмотров: 1188
Как зарабатывать в интернете из дома по $1 тыс. в месяц
Как зарабатывать в интернете из дома по $1 тыс. в месяц
Просмотров: 792
"Не стоит бояться, сильнее давите на газ" - автомеханик
"Не стоит бояться, сильнее давите на газ" - автомеханик
Просмотров: 2232
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
30 апреля 2021
Просмотров: 351
Ворог
Ще чотири роки тому я просто вмазав би йому по обличчю. Можливо, навіть не один раз. Я був таким. Не агресивним, ні. Швидше рішучим. Але все ж були ...
суббота, 01 мая 2021 09:29

Какой будет погода на Пасху

  Комментировать
Какой будет погода на Пасху
В праздничное воскресенье, 2 мая, украинцев порадует настоящая весенняя погода. Теплее всего будет на юге и на востоке страны. Воздух там прогреется до 23 градусов тепла. Зато в западных регионах будет значительно прохладнее - около +16 Фото: gismeteo.ua

Пасха в Украине будет теплой, хоть местами — дождливой.

В праздничное воскресенье, 2 мая, украинцев порадует настоящая весенняя погода. Теплее всего будет на юге и на востоке страны. Воздух там прогреется до 23 градусов тепла. Зато в западных регионах будет значительно прохладнее - около +16, пишет ТСН. Ночью заморозков уже не будет.

Синоптики предупреждают, что в большинстве областей пройдут дожди. Впрочем, они обещают, что это будут почти летние дожди с грозами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как будут проходить церковные службы на Пасху

"На Пасху дожди предполагаются ночью в западных областях. Затем постепенно с утра до вечера дожди с грозами будут направляться в восточном направлении и захватывать в течение 2 мая север, центр, юг. В восточных областях на Пасху существенные осадки маловероятны", - сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.

В Киеве 2 мая будет прохладно: столбики термометров покажут 9-12 градусов выше нуля. Предполагается также дождливая погода.

Самую низкую температуру, -5,1°C, зафиксировали 30 апреля 1954-го в Черкассах. Наивысшую, +31,4°C, 1970 году в Луганске. Шквальный ветер был в Симферополе 30 апреля 1987-го. Достигал скорости 26 м/с.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Какой будет погода на Пасху». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
мая

Женщина совершила самое красивое в мире самоубийство

Нацисты уничтожили всех евреев в городе

Врезался на скорости 218 км/ч: погиб чемпион "Формулы-1"

Самое читаемое
Обоняние и вкус уже не пропадают: назвали новые симптомы Covid-19
Обоняние и вкус уже не пропадают: назвали новые симптомы Covid-19 Просмотров: 22653
Ким Чен Ын казнил высокого чиновника, который купил не то оборудование
Ким Чен Ын казнил высокого чиновника, который купил не то оборудование Просмотров: 15831
Страстная пятница: чего нельзя делать в этот день
Страстная пятница: чего нельзя делать в этот день Просмотров: 14913
Дочь звезды мирового тенниса поразила голыми фото
Дочь звезды мирового тенниса поразила голыми фото
4
 Просмотров: 11475
Гороскоп на 30 апреля: три знака, которым сегодня надо отдохнуть
Гороскоп на 30 апреля: три знака, которым сегодня надо отдохнуть
 Просмотров: 7182
Общество
8549 новых случаев COVID-19: ситуация с коронавирусом за последние сутки
8549 новых случаев COVID-19: ситуация с коронавирусом за последние сутки Просмотров: 162
Гороскоп на 1-2 мая: советы астролога изменят вашу жизнь к лучшему
Гороскоп на 1-2 мая: советы астролога изменят вашу жизнь к лучшему
 Просмотров: 423
Народные приметы Страстной субботы: что сегодня нельзя делать
Народные приметы Страстной субботы: что сегодня нельзя делать Просмотров: 3114
ВОЗ одобрила еще одну вакцину от Covid-19
ВОЗ одобрила еще одну вакцину от Covid-19 Просмотров: 450
Страстная суббота. Что сегодня запрещает церковь
Страстная суббота. Что сегодня запрещает церковь
5
 Просмотров: 855
Больше всего комментируют
7
Антоненко выпустили из-под стражи
4
Верховная Рада хочет законодательно запретить подавать воду в Крым
3
Мендель уходит с поста пресс-секретаря президента
2
Зеленский обещал новое качество политики. А получается подковерность и кумовство
2
Киев освободили от МАФ-вагончиков: фото до и после
Голосов: 56085
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть