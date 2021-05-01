Какой будет погода на Пасху

В праздничное воскресенье, 2 мая, украинцев порадует настоящая весенняя погода. Теплее всего будет на юге и на востоке страны. Воздух там прогреется до 23 градусов тепла. Зато в западных регионах будет значительно прохладнее - около +16 Фото: gismeteo.ua

Пасха в Украине будет теплой, хоть местами — дождливой.

В праздничное воскресенье, 2 мая, украинцев порадует настоящая весенняя погода. Теплее всего будет на юге и на востоке страны. Воздух там прогреется до 23 градусов тепла. Зато в западных регионах будет значительно прохладнее - около +16, пишет ТСН. Ночью заморозков уже не будет.

Синоптики предупреждают, что в большинстве областей пройдут дожди. Впрочем, они обещают, что это будут почти летние дожди с грозами.

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"На Пасху дожди предполагаются ночью в западных областях. Затем постепенно с утра до вечера дожди с грозами будут направляться в восточном направлении и захватывать в течение 2 мая север, центр, юг. В восточных областях на Пасху существенные осадки маловероятны", - сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.

В Киеве 2 мая будет прохладно: столбики термометров покажут 9-12 градусов выше нуля. Предполагается также дождливая погода.

Самую низкую температуру, -5,1°C, зафиксировали 30 апреля 1954-го в Черкассах. Наивысшую, +31,4°C, 1970 году в Луганске. Шквальный ветер был в Симферополе 30 апреля 1987-го. Достигал скорости 26 м/с.