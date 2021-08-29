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воскресенье, 29 августа 2021 18:42

Какими основные события недели увидели ведущие фотографы - впечатляющие снимки
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Gazeta.ua предлагает вспомнить как прошла неделя. Для этого подготовила подборку самых интересных фотографий.

События в Украине

Автор: Укринформ
 

Восемь силачей готовятся тянуть самый тяжелый в мире самолет Ан-225 "Мрия" на аэродроме "Антонов" в Гостомеле под Киевом. Хотят поставить рекорд к 30-летию Независимости Украины и 75-й годовщине создания компании "Антонов". Спортсмены протянули самолет весом 285 т на расстояние 4,3 м. за одну минуту и ​​13 секунд.

Автор: УНИАН
 

24 августа в Одессе провели военно-морской парад к 30-летию Независимости Украины. В торжествах приняли участие боевые корабли и катера, которые выполнили показательные элементы применения сил и средств Военно-морских сил Украины.

Автор: Укринформ
 

Скульптурную композицию установили в Харькове в честь 140-летия водопровода, 27 августа 2021 года.

Автор: Сергей Старостенко
 

На Спивочем поле в Киеве открыли выставку цветов "Во вселенной Марии Примаченко", посвященной 30-летию Независимости Украины, 23 августа.

"Для создания 10 тематических цветочных полотен высадили почти 300 тыс. растений. Героями выставки стали фантастические персонажи картин "Медведи на пасеке", "Полесский нирьок", "Молодой Левик", "Дракон", "Болотный зверь", "Синий бык", "Бычок-третьячок", "Голубка распустила крылья, хочет на земле мира", "Если бы Ной умел рисовать" и других работ художницы", - сообщили в Киевзеленстрое.

Автор: Сергей Старостенко
 

24 августа в Киеве состоялся Марш защитников Украины. Участники шествия двинулись от парка Шевченко в сторону Майдана Независимости. Колонну возглавили семьи погибших участников российско-украинской войны. За ними двигались семьи героев Небесной Сотни и раненые участники Революции Достоинства, семьи пленных и пропавших без вести участников российско-украинской войны и ранены участники российско-украинской войны.

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События в мире

Автор: Getty Images
 

В американском штате Калифорния в течение 18-25 августа пожар уничтожил около 8 тыс. га. Сгорел лес и некоторые хозяйственные постройки.

Автор: Getty Images
 

Флаги Талибана раздавали у эвакуированного посольства США в Кабуле в Афганистане, 26 августа 2021 года

Автор: Getty Images
 

Китайский пловец Чжэн Тао (посередине) соревнуется в финальном заплыве на дистанции 100 м вольным стилем на Паралимпийских играх в Токио, 26 августа. Игры начались 24 августа и продлятся по 5 сентября.

Автор: Getty Images
 

Рабочие поднимают скульптуру на Собор святого Андрея Первозванного в английском городе Уэллс, 26 августа. Отлитую из железа скульптуру под названием "Печальные", установили на западном фронте собора.

Блогер Максим Мирович опубликовал правдивые фото жизни пенсионеров в Советском Союзе.

"Я думаю, вы и сами, кто еще застал СССР, хорошо запомнили этих пахнущих нафталином несчастных бабушек и дедушек - спины которых жизнь сгибала пополам", - написал он на своем сайте.

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Дата
29
августа

Сегодня Украина чтит героев войны с Россией

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