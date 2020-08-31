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понедельник, 31 августа 2020 12:19

Каким категориям украинцев Венгрия позволяет въезд

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Каким категориям украинцев Венгрия позволяет въезд
Некоторые украинцы смогут пересекать границу с Венгрией. Фото: ГНСУ

Венгрия с 1 сентября из-за ухудшения эпидемиологической ситуации закрывает границы для иностранцев.

Некоторые категории граждан Украины смогут попасть в эту страну или проехать ее транзитом, сообщает посольство Украины в Венгрии в Facebook.

С 1 сентября право на въезд в Венгрию остается у граждан Украины, которые:

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- члены семей граждан Венгрии;

- имеют действительное разрешение на проживание (распространяется на членов семей);

- имеют действительное разрешение на временное проживание в Венгрии (с правом находиться в стране более 90 дней);

- дипломаты или лица, прибывающие в Венгрию с официальным визитом;

- профессиональные спортсмены, работающие в Венгрии;

- люди, которые за полгода до въезда переболели коронавирусом и могут это подтвердить документально.

В других случаях украинцы могут попасть в Венгрию только после разрешения венгерской полиции при наличии достаточных оснований - судебный процесс, трудоустройство, лечение, обучение, похороны и т. д. Для этого нужно заполнить на венгерском или английском языке и подать электронную заявку по ссылке.

"Ответ поступает, как правило, в течение 48 часов. Решение об удовлетворении ходатайства, которое направляется на электронный адрес, указанное в процессе формирования запроса, необходимо продемонстрировать на границе (печатный вариант или на экране мобильного устройства)", - добавили в посольстве.

Украинцы обязательно попадают на двухнедельный карантин по месту жительства или в госпитале. Выйти из него можно на основании результатов двух отрицательных тестов, сделанных в Венгрии. На украинско-венгерской границе для въезда в Венгрию можно использовать исключительно пункты пропуска "Тиса", "Лужанка" и "Вилок". Для транзита по территории Венгрии украинцев будут пропускать без индивидуального разрешения, если они возвращаются в Украину. Такие люди должны дать согласие на проверку на наличие Covid-19 и не иметь признаков подозрения на инфекцию.

Также транзитный пассажир обязан отвечать требованиям кодекса Шенгенских границ - иметь биометрический паспорт, визу, страховку и финансовое обеспечение. Также должно быть наличие документа, подтверждающего право на въезд в страну назначения, в том числе в Румынии, Сербии, Хорватии, Словении, Австрии, Словакии. Для транзита по Венгрии на украинской границе следует использовать исключительно пункты пропуска "Тиса" и "Лужанка". Время транзита не может превышать 24 час.

Около 500 автомобилей стоят в очередях на границе Украины с Венгрией и Румынией. Пробки образовались на контрольно-пропускных пунктах "Тиса", "Лужанка" и "Дьяково" 31 августа. Медленный пропуск связан с детальной проверкой документов из-за карантина.

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Дата
31
августа

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  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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