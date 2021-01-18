Каким будет продолжение сериала "Друзья" - главная героиня раскрыла подробности

Ранее съемки переносили из-за пандемии. Фото: pinterest.com

Продолжение популярного сериала "Друзья" начнут снимать в ближайшее время.

Съемки должны были состояться еще в прошлом году, но из-за пандемии их были вынуждены перенести.

Однако актеры соберутся на съемочной площадке уже в ближайшее время, сообщила в интервью 57-летняя актриса Лиза Кудров, Фиби из сериала "Друзья".

"Мы будем снимать этой весной, а именно ранней весной. И я, кстати, уже кое-что сняла для сериала, так что мы с вероятностью в сто процентов будем скоро стартовать", - рассказала Кудров.

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По ее словам, съемки будут проходить в тех же декорациях, но о будущем главных героев так и не расскажут.

"Это не сценарий очередного эпизода. Мы не играем наших персонажей, а просто собираемся вместе, как друзья", - поделилась актриса.

О выходе нового эпизода сериала компания НВО WarnerMedia официально заявила еще в феврале 2020 года. Зрители смогут увидеть на экранах любимых актеров Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудров, Мэтт Леблан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер.