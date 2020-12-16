Какие события были самие важные для украинцев в 2020-м - результаты опроса

В мире главными политическими событиями 2020 назвали выборы в США. Фото: pixabay

Главным политическим событием 2020 году в Украине граждане считают местные выборы.

Их назвали в открытом вопросе 33% респондентов, свидетельствует опрос социологической службы Центра Разумкова.

Данные опроса показали, что большинство тех, кто назвал это событие - 54% -, считают ее позитивным, а 11% - отрицательним. Еще 23% назвали главным событием эпидемию коронавируса и связанные с ней противоэпидемические мероприятия - карантин, локдаун. Почти все респонденты - 95% - трактуют это событие как негативное.

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4,5% опрошенных вспомнили решения Конституционного Суда об отмене антикоррупционных законов, 3% - принятие закона о рынке земель сельскохозяйственного назначения, 3% - перемирие на Донбассе, 2% - экономический кризис и снижение уровня жизни населения, 2% - повышение цен на газ и коммунальных тарифов, 2% - освобождение пленных, 1% - войну на Донбассе. Каждое из других событий называлось менее 1% опрошенных. Ни одного события не смогли назвать 20% респондентов.

В мире главными политическими событиями 2020 года назвали выборы в США - 29% - и эпидемии коронавируса и связанные с ней противоэпидемические мероприятия - 27,5%. Половина - 49,5% - тех, кто назвал главным событием выборы в США, считают его положительним и только 9% - отрицательним, 96% тех, кто назвал главным событием эпидемию, трактуют ее как негативную.

10% респондентов назвали выборы в Беларуси, 5% - войну в Нагорном Карабахе, 2% - мировой экономический кризис, 1,5% - создание вакцины от коронавируса. Ни одного события не смогли назвать 18%. В конце прошлого года ни одного значимого события в мире в 2019 году не могли вспомнить 51% респондентов.

Исследования проводились с 4 по 9 декабря 2020 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Опросили 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки без учета дизайн-эффекта не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Партии, которая бы представляла интересы людей в Украине, 62% опрошенных украинский не видят. О том, что такая партия есть, заявили 38% респондентов, свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова. Среди партий, представляющих их интересы, граждане чаще всего указывали парламентские партии с высокой электоральной поддержкой: "Слуга народа" - 23%, "Европейская солидарность" - 22%, ОПЗЖ - 21%, "Батькивщина" - 10%.