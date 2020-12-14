Как украинцы относятся к политическим партиям - опрос

Граждане не слишком верят, что деятельность партий служит защиты их интересов. Фото: pixabay

Партии, которая бы представляла интересы людей в Украине, 62% опрошенных украинский не видят.

О том, что такая партия есть, заявили 38% респондентов, свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Среди партий, представляющих их интересы, граждане чаще всего указывали парламентские партии с высокой электоральной поддержкой: "Слуга народа" - 23%, "Европейская солидарность" - 22%, ОПЗЖ - 21%, "Батькивщина" - 10%.

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Граждане не слишком верят, что деятельность партий служит для защиты их интересов. Больше всего считали, что партии служат интересам финансовых и бизнес-структур - 56%, партийных лидеров - 38%, государственной власти - 24%. Только потом идет ответ "интересам избирателей" - 17%.

Относительное большинство, 41%, опрошенных граждан считают, что могут проголосовать за другую партию, чем ту, которую они поддерживают, если и партия будет лучше. В то же время почти в равных пропорциях распределились голоса тех, кто придерживается верности одной политической силе - 27%, и тех, кто не видит достойных их поддержки политических сил.

Исследование проводила социологическая служба Центра Разумкова с 30 октября по 5 ноября 2020 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Опросили 2020 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки - 2,3%.

В парламенте должны появиться новые партии, которые дадут надежду на будущее для страны. Если мы законсервируемся в треугольнике лидирующих партий-соперников: "Слуга народа", "Европейская солидарность" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" - застрянем на месте. Об этом говорит для Gazeta.ua политолог Виктор Таран.