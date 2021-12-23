Какие штрафы ждут женщин, которые не стали военный учет

Представительницы многих профессий в Украине стали военнообязанными. Фото: REUTERS

В Украине вступил в силу приказ Минобороны, согласно которому работающие женщины должны встать на военный учет.

Те, кто решит этого не делать, будут платить штрафы от 850 грн до 1,7 тыс. грн, пишет "АрмияИнфо".

"За первое нарушение штраф будет от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан. За повторное нарушение в течение года – от 50 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан", – сказано в сообщении.

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Штрафы могут затронуть и работодателей. Они обязаны контролировать, находятся ли их сотрудницы на военном учете, если профессия есть в списке.

Если они этого не будут делать, то могут заплатить от 5,1 тыс. грн до 8,5 тыс. грн за нарушение.

В Украине 17 декабря вступил в силу приказ Минобороны №313, согласно которому работающие женщины должны встать на военный учет. Также утвержден список специальностей и профессий для женщин, после получения которых эти специалисты должны стать на военный учет. В этот список вошли такие популярные профессии, как медики, фармацевты, программисты, финансисты, журналисты и многие другие. Согласно документу женщины от 18 до 60 лет должны будут становиться на учет, если они пригодны к военной службе.