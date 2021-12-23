Какие штрафы ждут женщин, которые не стали военный учет

 
Ексклюзивы
1/5
Рекордные торнадо в США, жара в Европе и пожары в России: какими были наибольшие природные катастрофы года
Рекордные торнадо в США, жара в Европе и пожары в России: какими были наибольшие природные катастрофы года
Просмотров: 279
Поезда за 900 евро, села, Олеский замок – как создают грандиозный макет мини-Украины: яркие фото и видео
Поезда за 900 евро, села, Олеский замок – как создают грандиозный макет мини-Украины: яркие фото и видео
Просмотров: 1476
"Я тут дома": россиянин-ветеран АТО 7 лет добивается гражданства Украины
"Я тут дома": россиянин-ветеран АТО 7 лет добивается гражданства Украины
Просмотров: 2232
Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме – что пишет мировая пресса об Украине
Стена спальни взлетела в воздух, когда Светлана Хайтулова была в доме – что пишет мировая пресса об Украине
Просмотров: 4212
Волю Стерненко и как спасали дельфина: ТОП-5 популярнейших видео Gazeta.ua за год
Волю Стерненко и как спасали дельфина: ТОП-5 популярнейших видео Gazeta.ua за год
Просмотров: 243
"Слуга народа" хочет перенести выборы в Раду на год – Гройсман
"Слуга народа" хочет перенести выборы в Раду на год – Гройсман
2 Просмотров: 1098
Ларри Кинг, Мисько Барбара, Жан-Поль Бельмондо: с кем из звезд прощались в 2021 году
Ларри Кинг, Мисько Барбара, Жан-Поль Бельмондо: с кем из звезд прощались в 2021 году
Просмотров: 1467
"Не ко времени" - Гройсман открестился от объединения с Аваковым
"Не ко времени" - Гройсман открестился от объединения с Аваковым
Просмотров: 747
Пенсии будут повышать в 2022 году пять раз
Пенсии будут повышать в 2022 году пять раз
3 Просмотров: 2277
Долговая и налоговая удавка – Гройсман прокомментировал бюджет-2022
Долговая и налоговая удавка – Гройсман прокомментировал бюджет-2022
Просмотров: 783
Фото
Все фото
27
28
4
4
12
Поезда за 900 евро, села, Олеский замок – как создают грандиозный макет мини-Украины: яркие фото и видео
Поезда за 900 евро, села, Олеский замок – как создают грандиозный макет мини-Украины: яркие фото и видео
Как выглядят главные елки в разных городах Украины
Как выглядят главные елки в разных городах Украины
Сегодня день ангела у людей с сильными характерами – какими открытками их поздравить
Сегодня день ангела у людей с сильными характерами – какими открытками их поздравить
В Чернобыльской зоне бьют тревогу из-за лисы-попрошайки
В Чернобыльской зоне бьют тревогу из-за лисы-попрошайки
Украинские военные впервые применили американские Javelin
Украинские военные впервые применили американские Javelin
Видео
Все видео
Нацполиция получила два новых французских вертолета
Нацполиция получила два новых французских вертолета
Зеленский на госдаче организовал шашлыки с послами и журналистами
Зеленский на госдаче организовал шашлыки с послами и журналистами
Волю Стерненко и как спасали дельфина: ТОП-5 популярнейших видео Gazeta.ua за год
Волю Стерненко и как спасали дельфина: ТОП-5 популярнейших видео Gazeta.ua за год
Показали трейлер мультика "Мавка. Лесная песня" и назвали дату премьеры
Показали трейлер мультика "Мавка. Лесная песня" и назвали дату премьеры
В Черкассах взорвали башни на химкомбинате "Азот"
В Черкассах взорвали башни на химкомбинате "Азот"
Интервью
1/5
Нарушение президентом Конституции и война с олигархами – две мины, которые взорвутся в следующем году
Нарушение президентом Конституции и война с олигархами – две мины, которые взорвутся в следующем году
Просмотров: 1593
Киев сбросил советскую кирзу и стал выразительно украинским – историк Алексей Сокирко
Киев сбросил советскую кирзу и стал выразительно украинским – историк Алексей Сокирко
Просмотров: 1053
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Просмотров: 468
Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты – Татьяна Мокриди
Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты – Татьяна Мокриди
Просмотров: 2862
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Просмотров: 2259
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
21 декабря 2021
1 Просмотров: 855
Я не свята
Цей голубоокий світлочубий хлопчина заволодів моїми думками та снами. Через нього мої нерви, як натягнута струна. – Колю-ю! – кричу ...
четверг, 23 декабря 2021 14:05

Какие штрафы ждут женщин, которые не стали военный учет

  Комментировать
Какие штрафы ждут женщин, которые не стали военный учет
Представительницы многих профессий в Украине стали военнообязанными. Фото: REUTERS

В Украине вступил в силу приказ Минобороны, согласно которому работающие женщины должны встать на военный учет.

Те, кто решит этого не делать, будут платить штрафы от 850 грн до 1,7 тыс. грн, пишет "АрмияИнфо".

"За первое нарушение штраф будет от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан. За повторное нарушение в течение года – от 50 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан", – сказано в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Минобороны разрабатывает инструкцию по военному учету для женщин

Штрафы могут затронуть и работодателей. Они обязаны контролировать, находятся ли их сотрудницы на военном учете, если профессия есть в списке.

Если они этого не будут делать, то могут заплатить от 5,1 тыс. грн до 8,5 тыс. грн за нарушение.

В Украине 17 декабря вступил в силу приказ Минобороны №313, согласно которому работающие женщины должны встать на военный учет.

Также утвержден список специальностей и профессий для женщин, после получения которых эти специалисты должны стать на военный учет. В этот список вошли такие популярные профессии, как медики, фармацевты, программисты, финансисты, журналисты и многие другие.

Согласно документу женщины от 18 до 60 лет должны будут становиться на учет, если они пригодны к военной службе.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Какие штрафы ждут женщин, которые не стали военный учет». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
декабря

Украинская церковь перейшла в подчинение Папе Римскому

Регбисты провели в горах 72 дня. Ели тела погибших

Самое читаемое
&quot;Картина неутешительная&quot; - Ярош об отношении бойцов с передовой к действиям власти
"Картина неутешительная" - Ярош об отношении бойцов с передовой к действиям власти 1 Просмотров: 16569
В страстных объятиях: форвард сборной Украины показал жену с пикантного ракурса
В страстных объятиях: форвард сборной Украины показал жену с пикантного ракурса
5
 Просмотров: 12816
Зеленский указом &quot;закрыл рты&quot; Ермаку и Арестовичу
Зеленский указом "закрыл рты" Ермаку и Арестовичу 1 Просмотров: 11745
Адвоката из Полтавщины нашли мертвой в гостинице в Киеве
Адвоката из Полтавщины нашли мертвой в гостинице в Киеве Просмотров: 10485
Драгоценности, оружие и более $200 тыс. наличных: что нашли дома у таможенника-взяточника
Драгоценности, оружие и более $200 тыс. наличных: что нашли дома у таможенника-взяточника
7
 Просмотров: 8703
Общество
2022 год станет решающим для Украины. Местом создания истории будут улицы Киева
2022 год станет решающим для Украины. Местом создания истории будут улицы Киева
 Просмотров: 252
Власть пытаются отдать Чернигов одиозному Микитасю, - Голобуцкий о массовых обысках в городе
Власть пытаются отдать Чернигов одиозному Микитасю, - Голобуцкий о массовых обысках в городе Просмотров: 243
В НАТО пересмотрели оценку возможности нападения России на Украину
В НАТО пересмотрели оценку возможности нападения России на Украину Просмотров: 531
Спасатели предупредили о схождении лавин в Карпатах
Спасатели предупредили о схождении лавин в Карпатах Просмотров: 27
Главе ЧВК "Вагнера" объявили подозрение
Главе ЧВК "Вагнера" объявили подозрение Просмотров: 270
Больше всего комментируют
28
Зеленский: общество не поддержит Порошенко
6
Глава разведки Буданов живет в доме граждан РФ
3
США и Великобритания отреагировали на подозрение в госизмене Порошенко
3
Украина подготовила 10 шагов для разблокирования мирного процесса по Донбассу - Ермак
2
Ярош назвал дело против Порошенко антигосударственными действиями в пользу РФ
Голосов: 57944
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть