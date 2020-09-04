Какие профессии в СССР были наиболее прибыльными

Оплата труда космонавта за пребывание на орбите составляла солидные деньги – 5 тыс. рублей. За каждый полет в космос они получали автомобиль, расходы на топливо для которого пожизненно оплачивало государство. Фото: pixabay.com

В СССР начисление зарплат разительно отличалось от нынешних реалий. Плановая экономика позволяла рабочим с заводов получать больше директоров некоторых предприятий.

Профессии электрика, токаря или слесаря были одними из самых престижных на советском рынке труда, в частности, из-за их высокооплачиваемости, пишет obozrevatel.

Оплата труда правящей элиты в советские годы была не такой, как у современных госслужащих. В зависимости от должности в партийной номенклатуре, средний доход чиновника составлял от 200 до 1200 рублей. Максимальная зарплата была у членов Политбюро. Помимо денег правящий класс получал гособеспечение. Люди этой категории могли получить служебную квартиру, дачу или автомобиль. В то же время, правящая элита жила скромно по сравнению с нынешними чиновниками. Расходы на полноценный обед из нескольких блюд у них не превышали рубля.

Уровень дохода советских спортсменов невозможно сравнить с размерами зарплат современных именитых футболистов или других звезд спорта. Например, средний доход игрока ФК "Динамо Киев" в СССР достигал 250 рублей. Правда кроме этого, за хорошие результаты спортсмены в те годы получали бонусы – до 100 рублей за победу в международных соревнованиях.

Игроки, выступавшие за ЦСКА и "Динамо", получали еще и военные звания, а кроме звезд на погонах – доплаты. Так, в годы СССР футболист Олег Блохин закончил свою спортивную карьеру в статусе майора милиции. Это звание позволяло ему получать дополнительно 320 рублей в месяц.

Советскую космонавтику считали самой развитой в мире. Оплата труда космонавта за пребывание на орбите составляла солидные деньги – 5 тыс. рублей. За каждый полет в космос они получали автомобиль, расходы на топливо для которого пожизненно оплачивало государство.

Высокими в СССР были зарплаты у представителей профессий с риском для здоровья и жизни. Советские шахтеры в среднем зарабатывали до 1 тыс. рублей в месяц. Хотя, если учесть специфику профессии и постоянные переработки, реальный размер зарплаты был значительно выше.

Высокий уровень оплаты был у представителей профессий с "блатом". К ним относились: товароведы, сотрудники гостиниц, капитаны морских судов, моряки, стюардессы, нефтяники, рабочие лесной промышленности, работники Крайнего Севера и дипломаты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Разбитый Ленин и свастика над правительством - каким был Минск в 1941 году

Журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров года. Рейтинг опубликовали 11 августа на сайте журнала. Представители Forbes считали заработанные деньги актеров с 1 июня 2019 года по 1 июня 2020 года. Лидером рейтинга вновь стал американский актер Двейн Джонсон. В этом году он заработал $87,5 млн.