Как вакцинируют украинцев, не холодно ли в мобильном госпитале и сколько стоит позавтракать с Одри Хепберн - в лучших фото на этой неделе

Последней в Европе Украина начала вакцинацию от Covid-19. 24 февраля первую прививку получил врач-реаниматолог Евгений Горенко, который работает в Черкасской областной больнице.

Прививки будут проходить в пять этапов. С февраля по апрель вакцину вводят медикам, которые лечат военных и больных ковид в стационарах. С апреля по май - людям старше 80 лет и работникам первичного звена медицинской помощи. С июня по июль будут вакцинировать 70-79-летних. С июля по август - работников структур, которые занимаются госбезопасностью. Остальных пять месяцев вакцину получат педагоги, люди 60-64 лет и другие желающие.

Информация о получении людьми прививки от коронавируса фиксировать в специальном электронном реестре.

Автор: Getty Images Врач получает первую дозу препарата Covishield центральной районной больницы Броваров под Киевом 24 февраля 2021. Вакцину изготавливают в Индии по лицензии Oxford/AstraZeneca. Полмиллиона доз накануне прибыли в Украину

Мобильный госпиталь для оказания медицинской помощи больным коронавирусом развернули на базе Богородчанской больницы на Франковщине. Это первый временный госпиталь для лечения Covid-больных в Украине.

Ситуация с распространением коронавируса в Ивано-Франковской области критическая. Катастрофически не хватает только кроватей, но и больниц.

Аналогичная ситуация на Буковине.

Автор: Getty Images В райцентре Богородчаны в Ивано-Франковской области развернули мобильный госпиталь на 120 человек. В палатках 24 градуса тепла. Обогреваются дизельными генераторами, - говорит городской голова - Ростислав Заремба, 48 лет. - Подведены вода и электричество. У каждой ортопедической кровати есть кислородный концентратор, система мониторинга состояния пациента. Есть все для инъекций и капельниц

Ко 150-летию со дня рождения Леси Украинки на Камерной сцене Театра имени Ивана Франко состоялась премьера спектакля "Кассандра" режиссера Давида Петросяна.

Также в Украинском доме до 8 марта проходит выставка "Леся Украинка: 150 имен".

Автор: Getty Images Заслуженная артистка Украины Ксения Баша в роли Кассандры и Павел Москаль в роли Эномауса во время генеральной репетиции "Кассандры" Леси Украинки в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко

Врача Юлию Кузьменко "Европейская солидарность" выдвинула кандидатом на довыборы в Верховную Раду по 50 мажоритарному округу в Донецкой области.

2 февраля Шевченковский районный суд Киева на 2 месяца продлил меру пресечения обвиняемым в убийстве журналиста Павла Шеремета. Андрей Антоненко остается под арестом, Юлия Кузьменко под домашним арестом. Против Яны Дугарь действует мера пресечения в виде личных обязательств.

Автор: Getty Images Детская кардиохирург, врач-волонтер Юлия Кузьменко 24 февраля 2021 подает в Центральную избирательную комиссию документы о регистрации ее кандидатом в народные депутаты

22 февраля 2015, в Харькове на годовщину Революции Достоинства активисты планировали проводить многолюдный Марш Достоинства. Участники акций должны были пройти от Дворца спорта до площади Конституции, где должна была пройти панихида за погибшими во время Революции достоинства. Однако, во время сбора участников у здания Дворца спорта в 13:10 террористы дистанционно взорвали самодельные бомбы на основе противопехотной мины, начиненные поражающими элементами. В результате взрыва на месте погибли харьковский активист Евромайдана Игорь Толмачев, подполковник полиции Вадим Рыбальченко. На следующий день скончался 15-летний Даниил Дидык, который получил тяжелую черепно-мозговую травму и впал в кому. 24 февраля умер еще один раненый - 18-летний студент Николай Мельничук. Кроме того, были ранены 9 человек.

Уже 26 февраля 2015-го СБУ задержала трех харьковчан: Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова. Им было предъявлено подозрение по статьям "террористический акт" и "незаконное обращение с оружием". По данным силовиков, их завербовали российские спецслужбы, они проходили подготовку в Белгороде и за терракт должны были получить $10 тыс.Суд длился 4,5 года. 28 декабря 2019 обвиняемые в терракте возле Дворца спорта были признаны виновными и приговорены к пожизненному заключению, но суд сразу изменил меру пресечения на личное обязательство и освободил их. Вероятно, на следующий день всех троих передали российской стороне при обмене пленными. Погибшие активист Игорь Толмачев и милиционер Вадим Рыбальченко были посмертно награждены орденом "За мужество" III степени. 22 февраля 2016-го в Харькове вблизи места совершения теракта был открыт памятный знак погибшим.

Автор: Getty Images 22 февраля 2021-го харьковчане возложили цветы к портретам погибших во время терракта возле Дворца спорта 6 лет назад активистов Евромайдана

Продолжаются протесты против приговора Сергею Стерненку и Руслану Демчуку. В субботу, 27 февраля, под Офисом президента более тысячи человек собралась на акцию "Справедливость Стерненку - справедливость всем". Общественного активиста, блогера Сергея Стерненка осудили на 7 лет и три месяца за дело 6-летней давности о похищении депутата Коминтерновского райсовета Одессы Сергея Щербича. Его, по свидетельствам самого же депутата, пытали и требовали сложить мандат.

Автор: Getty Images Акции протеста против приговора Сергею Стернеку состоялись 23 февраля 2021-го на центральной площади Львова

В результате недавних холодов Ниагарский водопад на границе США и Канады покрылся льдом.

Автор: Getty Images Туристы фотографируют замерзший Ниагарский водопад

Спрос на свежие несезонные овощи остается стабильным. Люди весь год едят салаты из огурцов, помидоров, перца. Активно покупают листовые салаты. Руккола, авокадо стали традиционными продуктами. Значительно возрос спрос на микрогрин.

Сотрудник заворачивает свежую продукцию для доставки из подземной фермы Urban Green в Сиднее, Австралия. Urban Green с 2016 года специализируется на экологически стабильном производстве микрозелени и поставляет их в близлежащие рестораны

Великая китайская стена - ряд каменных и земляных укреплений в северной части Китая, построенных с целью защиты границ Китайской империи от вторжений различных кочевых племен. Самая старая часть стены была построена еще в 7 веке до н.э. Строительство секций продолжалось вплоть до 16 века включительно.

Увидеть ее воочию можно до 28 марта в Киеве на Певческом поле (ул. Лаврская, 31).

Автор: Getty Images Турист идет заснеженной лестницей Великой китайской стены 23 февраля 2021-го. Обычно многолюдный памятник архитектуры, сейчас - полупустой. Из-за пандемии коронавируса поток туристов за год сократился на 60%

Деррик Кампана из американского штата Вирджиния создает протезы для животных любого размера - от кроликов до слонов. О его работе и пациентах снято уже 12 эпизодов телепередачи. Их можно посмотреть здесь.

Автор: Getty Images Деррик Кампана примеряет протез с колесом на переднюю лапу собаки

Карантин в американских ресторанах ослабили с 26 февраля. Теперь в заведениях можно поесть и выпить, разрешено заполнять треть свободных мест.

Автор: Getty Images Копию восковой фигуры Одри Хепберн в образе героини фильма "Завтрак у "Тиффани" посадили в стейк-хаусе Питера Люгера в Нью-Йорке, чтобы посетители не забывали о социальной дистанции, которой рекомендуют придерживаться. Фирменный бургер здесь стоит 18,95 долл., а стейк на двоих из выдержанной говядины - 114,90 долл.

Двухэтажный викторианский дом проехал через пять полос улице Франклина в Сан-Франциско и остановился на запрещающий сигнал светофора. У него было аж 600 наблюдателей с мобильными телефонами, описывает незаурядное событие издание San Francisco Chronicle. Через 139 лет пребывания на улице Франклина, 807, дом переехал на улицу Фултон. "Это вызвало наибольший ажиотаж у меня за последние 10 лет. Что делать, если он рухнет? " - сказала в частности Камилла Бломквист, которая встала в 6:15 утра, чтобы успеть увидеть исторический момент. Когда здание двигалась вниз по улице Франклина, ее сопровождал все большая толпа. Задействованные в процессе рабочие проводили обрезку деревьев на пути здания.

Автор: REUTERS / Бріттані Хосі-Смолл 139-летний викторианский дом едет по проспекту Голден Гейт в Сан-Франциско, США, в новое место, поскольку прежний участок пойдет под застройку. 21 февраля 2021 года