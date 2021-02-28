Как вакцинируют украинцев, не холодно ли в мобильном госпитале и сколько стоит позавтракать с Одри Хепберн - в лучших фото на этой неделе

Последней в Европе Украина начала вакцинацию от Covid-19. 24 февраля первую прививку получил врач-реаниматолог Евгений Горенко, который работает в Черкасской областной больнице.
Прививки будут проходить в пять этапов. С февраля по апрель вакцину вводят медикам, которые лечат военных и больных ковид в стационарах. С апреля по май - людям старше 80 лет и работникам первичного звена медицинской помощи. С июня по июль будут вакцинировать 70-79-летних. С июля по август - работников структур, которые занимаются госбезопасностью. Остальных пять месяцев вакцину получат педагоги, люди 60-64 лет и другие желающие.
Информация о получении людьми прививки от коронавируса фиксировать в специальном электронном реестре.
Мобильный госпиталь для оказания медицинской помощи больным коронавирусом развернули на базе Богородчанской больницы на Франковщине. Это первый временный госпиталь для лечения Covid-больных в Украине.
Ситуация с распространением коронавируса в Ивано-Франковской области критическая. Катастрофически не хватает только кроватей, но и больниц.
Аналогичная ситуация на Буковине.
Ко 150-летию со дня рождения Леси Украинки на Камерной сцене Театра имени Ивана Франко состоялась премьера спектакля "Кассандра" режиссера Давида Петросяна.
Также в Украинском доме до 8 марта проходит выставка "Леся Украинка: 150 имен".
Врача Юлию Кузьменко "Европейская солидарность" выдвинула кандидатом на довыборы в Верховную Раду по 50 мажоритарному округу в Донецкой области.
2 февраля Шевченковский районный суд Киева на 2 месяца продлил меру пресечения обвиняемым в убийстве журналиста Павла Шеремета. Андрей Антоненко остается под арестом, Юлия Кузьменко под домашним арестом. Против Яны Дугарь действует мера пресечения в виде личных обязательств.
22 февраля 2015, в Харькове на годовщину Революции Достоинства активисты планировали проводить многолюдный Марш Достоинства. Участники акций должны были пройти от Дворца спорта до площади Конституции, где должна была пройти панихида за погибшими во время Революции достоинства. Однако, во время сбора участников у здания Дворца спорта в 13:10 террористы дистанционно взорвали самодельные бомбы на основе противопехотной мины, начиненные поражающими элементами. В результате взрыва на месте погибли харьковский активист Евромайдана Игорь Толмачев, подполковник полиции Вадим Рыбальченко. На следующий день скончался 15-летний Даниил Дидык, который получил тяжелую черепно-мозговую травму и впал в кому. 24 февраля умер еще один раненый - 18-летний студент Николай Мельничук. Кроме того, были ранены 9 человек.
Уже 26 февраля 2015-го СБУ задержала трех харьковчан: Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова. Им было предъявлено подозрение по статьям "террористический акт" и "незаконное обращение с оружием". По данным силовиков, их завербовали российские спецслужбы, они проходили подготовку в Белгороде и за терракт должны были получить $10 тыс.Суд длился 4,5 года. 28 декабря 2019 обвиняемые в терракте возле Дворца спорта были признаны виновными и приговорены к пожизненному заключению, но суд сразу изменил меру пресечения на личное обязательство и освободил их. Вероятно, на следующий день всех троих передали российской стороне при обмене пленными. Погибшие активист Игорь Толмачев и милиционер Вадим Рыбальченко были посмертно награждены орденом "За мужество" III степени. 22 февраля 2016-го в Харькове вблизи места совершения теракта был открыт памятный знак погибшим.
Продолжаются протесты против приговора Сергею Стерненку и Руслану Демчуку. В субботу, 27 февраля, под Офисом президента более тысячи человек собралась на акцию "Справедливость Стерненку - справедливость всем". Общественного активиста, блогера Сергея Стерненка осудили на 7 лет и три месяца за дело 6-летней давности о похищении депутата Коминтерновского райсовета Одессы Сергея Щербича. Его, по свидетельствам самого же депутата, пытали и требовали сложить мандат.
В результате недавних холодов Ниагарский водопад на границе США и Канады покрылся льдом.
Спрос на свежие несезонные овощи остается стабильным. Люди весь год едят салаты из огурцов, помидоров, перца. Активно покупают листовые салаты. Руккола, авокадо стали традиционными продуктами. Значительно возрос спрос на микрогрин.
Великая китайская стена - ряд каменных и земляных укреплений в северной части Китая, построенных с целью защиты границ Китайской империи от вторжений различных кочевых племен. Самая старая часть стены была построена еще в 7 веке до н.э. Строительство секций продолжалось вплоть до 16 века включительно.
Увидеть ее воочию можно до 28 марта в Киеве на Певческом поле (ул. Лаврская, 31).
Деррик Кампана из американского штата Вирджиния создает протезы для животных любого размера - от кроликов до слонов. О его работе и пациентах снято уже 12 эпизодов телепередачи. Их можно посмотреть здесь.
Карантин в американских ресторанах ослабили с 26 февраля. Теперь в заведениях можно поесть и выпить, разрешено заполнять треть свободных мест.
Двухэтажный викторианский дом проехал через пять полос улице Франклина в Сан-Франциско и остановился на запрещающий сигнал светофора. У него было аж 600 наблюдателей с мобильными телефонами, описывает незаурядное событие издание San Francisco Chronicle. Через 139 лет пребывания на улице Франклина, 807, дом переехал на улицу Фултон. "Это вызвало наибольший ажиотаж у меня за последние 10 лет. Что делать, если он рухнет? " - сказала в частности Камилла Бломквист, которая встала в 6:15 утра, чтобы успеть увидеть исторический момент. Когда здание двигалась вниз по улице Франклина, ее сопровождал все большая толпа. Задействованные в процессе рабочие проводили обрезку деревьев на пути здания.
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