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четверг, 10 февраля 2022 06:30

Как сегодня убирать в доме, чтобы защититься от нечисти

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Как сегодня убирать в доме, чтобы защититься от нечисти
Сегодня нужно задобрить домового. Фото: pinterest.com

10 февраля православная церковь упоминает святого Ефрема Сирина. Он был известным богословом и учителем.

Сегодня в народе отмечают Ефремов день, а святого называли запечником, витродуем, прибаутником. Предки пытались оградить дом от нечистой силы, сглаза и плохих людей. Для этого подметали в доме не обычным, а полынным веником.

В этот день домовому оставляли вкусности, чтобы задобрить его. Верят, что если этого не сделать, то из дома будут исчезать вещи.

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Сегодня нельзя убивать насекомых в доме, ругаться и употреблять плохие слова. Также нужно помыть все зеркала.

Талисманом человека, родившегося 10 февраля, является камень тигровый глаз.

Народные приметы:

- Темное небо - будет оттепель.

- Птицы низко летают над землей - к похолоданию.

- Ветреная погода - летом будут часто идти дожди.

- Деревья утром покрыты инеем - скоро придет потепление.

День ангела сегодня отмечают люди с именами Владимир, Георгий, Фёдор и Ольга. На именины вся семья должна посетить церковь, причаститься, заказать и читать молитвы святому покровителю.

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