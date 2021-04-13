Как сегодня назвать ребенка: именинники 14 апреля

14 апреля именины празднуют Мария, Ахах, Макарий, Геронтий, Авраам, Евфимий, Мелитон, Иоанн, Варсонофий и Сергей. Фото: vn.20minut.ua

14 апреля чтят память преподобной Марии Египетской. Также сегодня вспоминают праведного Ахаза, преподобного Макария исповедника, мученика Геронтия, мученика Авраама Болгарского, преподобного Евфимия, святителя Мелитона, преподобных Иоанна Шавтелли и Варсонофия Оптинского, священномученика Сергия Заварина.

Также празднуем День Ангела людей, которые носят имена святых, - говорит Gazeta.ua православный священник, отец Владимир.

Имя Мария библейского происхождения. Именно так звали мать Иисуса. Образовалось оно от древнееврейского имени Мирьям (Мириам) и означает "желательно", "горка", "беззаботная". Также его иногда переводят как "отвергнута", "печальная", "госпожа". Имя Мария самое распространенное имя в мире, потому что именно так зовут мать Иисуса. В Ветхом Завете это имя носит также иудейская пророчица, старшая сестра Аарона и Моисея - Мария.

Имя Макарий - это христианское мужское имя, происходит из греческого Μακάριος и означает "благословенный".

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Имя Мелитон означает "наполнен медом", "медовый". Мелитон - добрый, отзывчивый и покладистый человек, ему свойственна сдержанность, он не любитель делать свои чувства предметом обсуждения. Это спокойный человек, который никогда никуда не спешит и живет по правилу "спеши медленно". Однако вот так, не спеша, он в конце концов добивается всего, чего хочет.

Имя Иоанн - это староцерковнословьянське имя, которое происходит из греческого Ιωάννης и латинской Ioannes, Joannes, а туда попало из еврейской Йоханан, что означает "Господь милостив" или "Господь милостив".

Имя Варсонофий - это "сын, воспитанник военного подразделения". Варсонофий основательный, трудолюбивый, настойчивый в достижении цели. Редко кто-нибудь может с ним сравниться в этих качествах. Черты - уязвимость и конфликтность. Варсонофий имеет сложный характер, и в первую очередь это связано с болезненным самолюбием. Варсонофий может интересоваться и литературой, и различными науками, а также оккультными или религиозными проблемами, но его ум слишком практичен и долго абстрактными вопросами заниматься не будет.

Имя Сергей происходит от римского родового имени Сергиус, что означает "высокий, высокочтимый". В детстве Сергей - слабый и болезненный мальчик. С возрастом он становится более крепким, начинает заниматься спортом. В его характере все сильнее проявляются мужественные черты. Сергей предпочитает энергичным действиям, но у него также сохраняется способность и к сопереживанию. В работе Сергей проявляет добросовестность, обязательность, всегда выполняет свои обещания и ему не надо дважды напоминать о чем-то. Свое мнение об окружающих предпочитает держать при себе.

Мария Египетская, которую сегодня чтим, родилась в Египте в середине V века. В 12 лет покинула родителей и пошла в Александрию, где стала блудницей. За 17 лет обратилась к Богу, потому что приехав в Иерусалим почувствовала, как невидимая сила не пропускает ее в храм. Начала вымаливать прощение за грехи. Чтобы их искупить, 50 лет провела в пустыне. Перед смертью встретила святого Зосиму, которому и рассказала о своей жизни.