Церковный праздник 14 апреля: сегодня вспоминаем покровительницу женшин

 
Ексклюзивы
1/5
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
Просмотров: 792
Какие признаки указывают на то, что ребенок стал гаджетоманом
Какие признаки указывают на то, что ребенок стал гаджетоманом
Просмотров: 369
Как заинтересовать дошкольников к обучению - советы экспертов
Как заинтересовать дошкольников к обучению - советы экспертов
Просмотров: 90
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Просмотров: 621
Конфликт в Северной Ирландии - сколько и за что калечат полицейских
Конфликт в Северной Ирландии - сколько и за что калечат полицейских
Просмотров: 441
Рекордсмены по нитратам: врач назвал самые опасные ранние овощи
Рекордсмены по нитратам: врач назвал самые опасные ранние овощи
Просмотров: 1224
Военный эксперт назвал причину паники вокруг российской техники
Военный эксперт назвал причину паники вокруг российской техники
Просмотров: 4104
В Украине в упадке общественный транспорт
В Украине в упадке общественный транспорт
Просмотров: 819
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Просмотров: 342
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Просмотров: 1152
Фото
Все фото
5
4
5
5
6
Дезинформация и каннибальская идеология: почему на самом деле распался СССР
Дезинформация и каннибальская идеология: почему на самом деле распался СССР
Благотворительный фонд SG Charity продолжает реализацию проекта помощи пенсионерам &quot;Одни дома&quot;
Благотворительный фонд SG Charity продолжает реализацию проекта помощи пенсионерам "Одни дома"
Google посвятил новый дудл известному музею
Google посвятил новый дудл известному музею
Рамадан: запреты и традиции мусульманского поста
Рамадан: запреты и традиции мусульманского поста
Поставил на уши всю Россию: чемпион Чумак прокомментировал свой &quot;пламенный&quot; пост со сгоревшей Москвой
Поставил на уши всю Россию: чемпион Чумак прокомментировал свой "пламенный" пост со сгоревшей Москвой
Видео
Все видео
Мать 14 детей поборола Covid, имея 90% поражения легких
Мать 14 детей поборола Covid, имея 90% поражения легких
"Васина колбасина" - автор "Рагу.лі" высмеяла "слугу" Вирастюка
"Васина колбасина" - автор "Рагу.лі" высмеяла "слугу" Вирастюка
Украинские полярники провели виртуальную экскурсию с антарктической станции
Украинские полярники провели виртуальную экскурсию с антарктической станции
"У ваты припекло" - Стерненко записал новый видеоблог
"У ваты припекло" - Стерненко записал новый видеоблог
Создали "стиральную машинку" для беспроводных наушников
Создали "стиральную машинку" для беспроводных наушников
Интервью
1/5
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
"Зарплаты заробитчан перестали расти" - эксперт рассказал о реальных заработках за рубежом
Просмотров: 792
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Просмотров: 621
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
Просмотров: 855
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2952
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Просмотров: 783
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
13 апреля 2021
Просмотров: 360
Квартиранти
– Тобі треба допомога? – запитую Юлю, яка орендує квартиру по сусідству. – Ти про що? – знімає окуляри й робить ...
среда, 14 апреля 2021 05:00

Церковный праздник 14 апреля: сегодня вспоминаем покровительницу женшин

  Комментировать
Церковный праздник 14 апреля: сегодня вспоминаем покровительницу женшин
14 апреля чтят память Святой Марии. Фото: znaj.ua

14 апреля православные верующие чтят память Святой Марии Египетской. Она считается покровительницей женщин, которые раскаялись в грехах.

Мария родилась в Египте в середине V века. В 12 лет покинула родителей и пошла в Александрию, где стала блудницей. За 17 лет обратилась к Богу, потому что приехав в Иерусалим почувствовала, как невидимая сила не пропускает ее в храм. Начала вымаливать прощение за грехи. Чтобы их искупить, 50 лет провела в пустыне. Перед смертью встретила святого Зосиму, которому и рассказала о своей жизни.

"Сегодня церковь не запрещает ничего. Единственное, что просит молиться и соблюдать закон Божий", - рассказал Gazeta.ua православный священник, отец Владимир.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: День Ангела 14 апреля - кто сегодня именинник

К Марии Египетской в ​​народе было принято обращаться за защитой от сглаза, плохого слова и порчи.

Молитва к святой:

"О великая Христова угодница, преподобная мати Марие! Услыши недостойную молитву нас, грешных (имена), избави нас, преподобная мати, от страстей, воюющих на души наша, от всякия печали и находяшия напасти, от внезапныя смерти и от всякаго зла, в час же разлучения души от тела отжени, святая угодница, всякую лукавую мысль и лукавые бесы, яко да приимет души наша с миром в место светло Христос Господь Бог наш, яко от Него очищение грехов, и Той есть спасение душ наших, Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение, со Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь".

13 апреля в православном церковном календаре - день памяти святого мученика Ипатия, епископа Гангрского. Другие названия праздника: "Ипатий", "Накануне Пролеття", "Кострище", "Беды с домовым". В Ипатия просили об изгнании бесов и защиты от домовых, которые в этот день бесчинствуют.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Церковный праздник 14 апреля: сегодня вспоминаем покровительницу женшин». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Фотограф год снимал старый храм и зафиксировал редкое явление - впечатляющие фото
Фотограф год снимал старый храм и зафиксировал редкое явление - впечатляющие фото
13
 Просмотров: 10980
Бил, насиловал, ограбил и поджег: волонтер умерла страшной смертью
Бил, насиловал, ограбил и поджег: волонтер умерла страшной смертью
3
 Просмотров: 8694
Народные приметы 13 апреля: сегодня узнаем, будет ли теплым лето
Народные приметы 13 апреля: сегодня узнаем, будет ли теплым лето Просмотров: 5013
В ТКГ назвали условие для завершения оккупации Донбасса военным путем
В ТКГ назвали условие для завершения оккупации Донбасса военным путем Просмотров: 4806
Военный эксперт назвал причину паники вокруг российской техники
Военный эксперт назвал причину паники вокруг российской техники
 Просмотров: 4104
Общество
Украинские военные получили усовершенствованный вертолет
Украинские военные получили усовершенствованный вертолет Просмотров: 99
Крым исчез с карты Украины в учебниках по истории
Крым исчез с карты Украины в учебниках по истории Просмотров: 288
Как сегодня назвать ребенка: именинники 14 апреля
Как сегодня назвать ребенка: именинники 14 апреля Просмотров: 81
Во Львове закрывают рестораны
Во Львове закрывают рестораны Просмотров: 135
В Турции сделали заявление относительно ситуации на Донбассе
В Турции сделали заявление относительно ситуации на Донбассе Просмотров: 513
Больше всего комментируют
6
У "слуг" стало больше гривен "под матрасом"
5
Зеленский взял на фронт журналиста CNN. Что сказал
4
"Избежать ошибок 2014 года" - Кулеба со Столтенбергом собрались в штабе НАТО
3
"Таких грубых вмешательств в работу НАБУ не было" - Сытник
2
РФ обвиняют в причастности к похищению экс-судьи Чауса
Голосов: 55919
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть