Церковный праздник 14 апреля: что сегодня празднуют

14 апреля чтят память Святой Марии. Фото: znaj.ua

14 апреля православные верующие чтят память Святой Марии Египетской. Она считается покровительницей женщин, которые раскаялись в грехах.

Мария родилась в Египте в середине V века. В 12 лет покинула родителей и пошла в Александрию, где стала блудницей. За 17 лет обратилась к Богу, потому что приехав в Иерусалим почувствовала, как невидимая сила не пропускает ее в храм. Начала вымаливать прощение за грехи. Чтобы их искупить, 50 лет провела в пустыне. Перед смертью встретила святого Зосиму, которому и рассказала о своей жизни.

"Сегодня церковь не запрещает ничего. Единственное, что просит молиться и соблюдать закон Божий", - рассказал Gazeta.ua православный священник, отец Владимир.

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К Марии Египетской в ​​народе было принято обращаться за защитой от сглаза, плохого слова и порчи.

Молитва к святой:

"О великая Христова угодница, преподобная мати Марие! Услыши недостойную молитву нас, грешных (имена), избави нас, преподобная мати, от страстей, воюющих на души наша, от всякия печали и находяшия напасти, от внезапныя смерти и от всякаго зла, в час же разлучения души от тела отжени, святая угодница, всякую лукавую мысль и лукавые бесы, яко да приимет души наша с миром в место светло Христос Господь Бог наш, яко от Него очищение грехов, и Той есть спасение душ наших, Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение, со Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь".

13 апреля в православном церковном календаре - день памяти святого мученика Ипатия, епископа Гангрского. Другие названия праздника: "Ипатий", "Накануне Пролеття", "Кострище", "Беды с домовым". В Ипатия просили об изгнании бесов и защиты от домовых, которые в этот день бесчинствуют.