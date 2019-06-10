Как Россия отреагировала на учения НАТО в Черном море

По инициативе НАТО в мае-июне на территории Болгарии, Румынии, Венгрии, Хорватии, Словении и Северной Македонии проходит серия многонациональных и национальных учений. Фото: images.unian.net

На фоне масштабных учений НАТО, которие продолжаются в причерноморских странах Восточной Европы, российские самолеты "проконтролируют воздушную обстановку".

Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (АВАКС) А-50 ВКС России осуществили перелет на oдин из оперативных аэродромов, дислоцированных в Краснодарском крае - об этом заявил начальник пресс-службы Южного вoенного округа (ЮВО) России Вадим Астафьев.

Он отметил, что экипажи А-50 приступили к выполнению задач над черноморским побережьем оккупированного Крыма и Кубани.

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"Полеты авиации ВКС России проводятся на фоне масштабных учений НАТО, которые проходят на территории ряда причерноморских государств Восточной Европы", - сказал Астафьев.

Он добавил, что в воздушном прoстранстве над нейтральными водами Черного моря сопровождение самолета АВАКС А-50 ВКС России обеспечивают истребители Су-27СМ3 объединения ВВС и ПВО ЮВО.

"Контроль обстановки воздушными средствами дальнего обнаружения позволит не допустить возможных инцидентов с участием гражданских кораблей и воздушных судов, которые могут случайно оказаться в зоне учений вооруженных сил стран НАТО", - заявил начальник пресс-службы ЮВО РФ.

По инициативе НАТО в мае-июне на территории Болгарии, Румынии, Венгрии, Хорватии, Словении и Северной Македонии проходит серия многонациональных и национальных учений, которые связаны между собой - Saber Guardian - 2019, "Шабла - 2019", Strike Back - 2019 и Swift Response - 2019.

В них примут участие военнослужащие Болгарии, США, Великобритании, Украины, Греции, Северной Македонии, Канады и Италии, всего - до 6 тыс человек. Цель учений - совершенствование оперативных возможностей и совместимости подразделений.

В аннексированном Крыму оккупанты провели учения на полигоне Чауда, а также устроили показательные выступления с применением нескольких десятков боевых вертолетов и самолетов. Учебный воздушный бой россияне провели в небе над Феодосией.