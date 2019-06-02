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воскресенье, 02 июня 2019 17:34

В Крыму оккупанты устроили показательный воздушный бой

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В Крыму оккупанты устроили показательный воздушный бой
Учебный воздушный бой оккупанты провели в небе над Феодосией

В аннексированном Крыму оккупанты провели учения на полигоне Чауда, а также устроили показательные выступления с применением нескольких десятков боевых вертолетов и самолетов. Учебный воздушный бой россияне провели в небе над Феодосией, сообщает "Крым. Реалии".

"Бомбардировщики и штурмовики нанесли удары по наземным целям. В качестве мишеней использовались макеты самолетов и объекты, имитирующие позиции сухопутных войск и наземную инфраструктуру", – говорится в сообщении.

Ранее оккупанты анонсировали проведение масштабных учений на авиационном полигоне Чауда, расположенном на западе Крыма, с 24 мая по 8 июня. Для участия в маневрах в Феодосию прибыли более 50 российских военных. Экипажам предлагалось отработать технику пилотирования и преодоление противовоздушной обороны "Панцирь-С" и "Корнет-ЭС" с применением авиационных средств поражения по наземным целям.

В конце прошлого года Россия в Крыму также устроили показательные выступления - в ход пошли ракетные комплексы С-400. Оккупанты провели учения по передислокации комплексов "Триумф" и уничтожению воздушных целей. Также Россия направила ракетный фрегат в сторону Азовского моря, на палубе которого находился и вертолет.

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Заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь считает, что эта отработка стандартных упражнений может происходить и в рамках наращивания сил РФ в регионе Азовского моря и Керченского пролива.

Россия усилила группировку войск в аннексированном Крыму. Российский министр обороны Сергей Шойгу 11 марта 2019 года заявил, что это "обеспечивает защиту территории полуострова и интересов России в Черном море". После аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове. В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.

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02
июня

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