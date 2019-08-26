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Как развлекаются в России: сожгли украинское село и расстреляли предателя

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Как развлекаются в России: сожгли украинское село и расстреляли предателя

Военно-исторический фестиваль "Днепровский рубеж" состоялся в селе Шипуново Алтайского края, Россия 24 августа.

Для посетителей провели реконструкцию битвы за Днепр в рамках Второй мировой войны. По сценарию, подразделение нацистских войск входит в украинский хутор, жители которого поддерживают советских партизан. Немцы сжигают часть села, но в это время к нему приближается отряд красноармейцев. Партизаны расстреливают "изменника родины".

В реконструкции приняли участие 130 человек. Присутствовали почти 10 тыс. зрителей.

Эхо Москвы сообщает, что наибольший интерес среди публики вызвали участники в нацистской форме. С ними охотно фотографировались и просили сказать несколько фраз на немецком языке.

Информагентство altapress.ru опубликовала несколько видео с фестиваля. На одном из них слышно, как участница объявляет "приговор предателю":

"Подвергнуть казни через расстрел с конфискацией всего имущества. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Конвойным привести приговор к исполнению".

Комментарии пользователей, которые посмотрели видео:

"Мда... Компьютерные игры, говорите, пагубно влияют на детскую психику. А вот присутствие на расстреле, пускай и постановочном, ну вообще никак ни на что не влияет. Сплошное умиротворение и христианская благодетель".

"Чего ж не расстреливают соловьёва - гражданина Италии, например. Ведь по сути тот же предатель! Ан нельзя, кто ж еще этим убогоньким будет мозги парить".

"Отвратительно. Настоящие ветераны войны, если участвовали в таких расстрелах, то с ненавистью к настоящему предателю и с отвращением к этой обязанности. И конечно же, НЕ ХОТЕЛИ РАССКАЗЫВАТЬ о войне в таком контексте. А тут люди СМАКУЮТ процесс. Это уже какой-то религиозный культ зла и смерти, а не память о защите Родины. Позор организаторам".

Реконструкторы подземелья гарнизонного храма Тимофей Коробков и Лилия Нижник показали, как одевались львовяне в средневековье. Женщины носили платья - котарды, пояс к которому крепили омоньер - кошелек. Во обувь-пулены надевали шосы - чулки. Голову покрывали белым чепчиком Святой Бригиды.

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Дата
26
августа

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