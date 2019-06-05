Как разведенным родителям вывезти ребенка отдыхать за границу

Имея необходимые документы, любой родитель может вывезти ребенка за пределы страны. Фото: immunoflazid.com.ua

С началом сезона каникул и летних отпусков украинцы чаще будут ездить на отдых, в частности, за границу.

Есть несколько ситуаций, в которых могут возникнуть проблемы с пересечением границы, особенно, если родители разведены, но хотят поехать на отдых с ребенком, пишет "Українська правда".

Самостоятельно решать и беспрепятственно выезжать с ребенком за пределы страны на срок до одного месяца или дольше можно в 2 случаях:

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- Если у вас есть нотариально удостоверенное согласие супруга на выезд ребенка вместе с вами (нужно указать государство, которое планируете посетить, и сколько там будете)

- Если есть решение суда или заключение органа опеки и попечительства о подтверждении места жительства сына или дочери именно вместе с вами (однако заказное письмо, в котором указана цель выезда, государство следования и время пребывания в ней другому родителю придется отправить).

Это беспроигрышные варианты, благодаря которым никто не помешает выезду из страны с ребенком.

Во всех остальных случаях могут возникнуть непредвиденные ситуации.

Чтобы их не произошло, а потраченные средства на путевку не пропали даром, есть правила выезда ребенка за границу в других возможных вариантах.

Ситуация 1

Семейные отношения не сложились. Вместе больше не проживаете, однако официально пока не развелись.При этом вам удается поддерживать нормальное общение.

Чтобы одному из родителей пересечь границы страны, нужно получить от бывшего супруга нотариально заверенное соглашение на выезд ребенка за границу и спокойно собираться на отдых.

Однако это при условии, что тот из родителей, кто живет отдельно, должен заботится о сыне или дочери и предоставлять регулярную финансовую поддержку.

Ситуация 2

Экс-супруги терпеть друг друга не могут, но средства на содержание ребенка бывший супруг платит исправно.Финансовых претензий к нему нет, поэтому с его мнением считаться придется.

В большинстве случаев достичь компромисса не удается, а реализация плана по отдыху ребенка за границей становится похожей на бег с препятствиями.

Как и в предыдущем случае, необходимо отправить заказное письмо о предоставлении нотариально заверенного согласия на выезд ребенка за границу.

Если обратной реакции не дождались в течение 10 дней с момента уведомления о вручении, обращайтесь в суд с заявлением о предоставлении разрешения ребенка на выезд за границу без согласия второго родителя.

Учтите: хотя подобные иски и рассматривают местные суды в сокращенном порядке, дело может затянуться на несколько месяцев.В исковом заявлении следует прописать страну, в которую должен выехать ребенок и время ее возможного пребывания за границей.

Суду необходимо предоставить также доказательства необоснованного отказа экс-супруга по вашей просьбе отпустить сына или дочь на отдых.

Можно оперировать тем, что ответ на обращение проигнорировали, а в назначенное время к нотариусу для оформления нотариально удостоверенного заявления о предоставлении согласия на выезд общего ребенка в иностранную страну так никто и не появился.

Следует заранее продумать, как вы будете подтверждать цель и необходимость выезда. К материалам дела можно добавить:

- копии билетов;

- документы, подтверждающие бронирование места в гостинице;

- справку о доходах как гарант финансовой состоятельности обеспечить ребенку отдых;

- справку из медучреждения о том, что ребенок нуждается в ежегодном оздоровлении, или ему необходимо длительное лечение за рубежом

- справку из учебного заведения о том, что ребенок, к примеру, углубленно изучает иностранный язык, а потому выезд за границу позволит ему улучшить приобретенные навыки.

Ситуация 3

Бывшие супруги настолько увлеклись свободой, что и забыли, о детях.

Они игнорируют свои родительские обязанности, виртуозно скрываются и меняют место жительства, чтобы не платить алименты.

Согласитесь, "достойное" поведение взрослого человека. Однако если рассматривать эту ситуацию исключительно с позиции возможности выезда с ребенком за границу, то лучшие условия труднее придумать.

Если мужчина или женщина имеют задолженность по алиментам более 4 месяцев, их даже не спрашивают разрешения на выезд.

Это означает, что один из родителей, с которым судом или органом опеки и попечительства определено место жительства ребенка, имеет право беспрепятственно пересечь с малышом границу сроком на один и больше месяца с целью отдыха, участия в соревнованиях, фестивалях, научных выставках, олимпиадах и конкурсах.

Если речь идет о детях с ограниченными физическими возможностями тяжело больных детях, то срок задолженности по алиментам сокращается до 3 месяцев.

В этом случае речь идет о детях, страдающих тяжелыми перинатальные поражения нервной системы, редкие орфанные заболевания, детский церебральный паралич, острые или хронические заболевания почек или нуждающихся в трансплантации органов в связи с тяжелыми травмами.

С целью предоставления лечения или паллиативной помощи срок выезда ребенка за пределы страны также может длиться больше месяца.

Если бывший супруг финансово ребенка не удерживает, вам нужно взять у государственного или частного исполнителя справку о наличии у другого родителя долга по уплате алиментов.

Если речь идет о детях с ограниченными физическими возможностями, тяжело больных детях, то срок задолженности по алиментам сокращается до 3 месяцев.

А в случае с трудно больными детьми к пакету документов следует добавить еще и документ, выданный лечебно-консультативной комиссией медучреждения, на лечении в котором находится несовершеннолетний. Тогда пересекать границу можно без проблем.

Памятка об отдыхе за границей с детьми

Если вы разведены, живете вместе и есть:

- решение суда о выезде ребенка за границу без согласия второго родителя;

- решения суда или заключения органа опеки и попечительства об определении места жительства ребенка;

- срок поездки может длиться 1 месяц.

Если у экс-партнера есть долги по алиментам, пребывание за границей может быть длительным. Во всех остальных ситуациях срок поездки не может длиться больше, чем один месяц.В противном случае придется нести наказание.

Речь идет об административной ответственности и штраф от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Поэтому размер финансовой санкции может колебаться от 1700 грн до 3400 грн. Иначе можно потерять возможность повторного выезда с ребенком за границу на год.

Ответственно относитесь к планированию своих поездок и сбору необходимых документов.

Тогда и не придется возвращаться домой с полными чемоданами и со слезами на глазах с отдыха, который даже не успел начаться.

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