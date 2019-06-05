Как разведенным родителям вывезти ребенка отдыхать за границу

 
Ексклюзивы
1/5
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
1 Просмотров: 4113
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Просмотров: 2700
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Просмотров: 2088
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
1 Просмотров: 7434
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Просмотров: 1125
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
Просмотров: 4609
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
1 Просмотров: 2970
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
3 Просмотров: 2763
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
5 Просмотров: 2448
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3537
Фото
Все фото
4
13
6
6
5
Людей нет вообще: показали фото пляжа в Крыму
Людей нет вообще: показали фото пляжа в Крыму
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
Проверяют работу с ультрафиолетом - шахтер рассказал, как открыл клининговую компанию
Проверяют работу с ультрафиолетом - шахтер рассказал, как открыл клининговую компанию
&quot;Паспорт добровольцу&quot;: под Администрацией президента прошел митинг &quot;Национального Корпуса&quot;
"Паспорт добровольцу": под Администрацией президента прошел митинг "Национального Корпуса"
В Полтаве протестовали против ограничения продажи алкоголя - фото
В Полтаве протестовали против ограничения продажи алкоголя - фото
Видео
Все видео
Показали, как террористы на Донбассе взорвали себя
Показали, как террористы на Донбассе взорвали себя
Села стали реками: непогода наделала беды на Тернопольщине
Села стали реками: непогода наделала беды на Тернопольщине
Православная церковь Украины опубликовала видеодоказательство ликвидации УПЦ Киевского патриархата
Православная церковь Украины опубликовала видеодоказательство ликвидации УПЦ Киевского патриархата
Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: в Украине начались массовые протесты
Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: в Украине начались массовые протесты
"Оккупация" Буковины: ГПУ приняла меры
"Оккупация" Буковины: ГПУ приняла меры
Интервью
1/5
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 108
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 432
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 945
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3537
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 31582
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
03 июня 2019
Просмотров: 1044
Свиняча реклама
У районному радіо сидять редакторка, я й Оксана — кореспонденти. Редактор старша за мене на 11 років, а Оксана — молодша на 13. Записуємо ...
среда, 05 июня 2019 12:31

Как разведенным родителям вывезти ребенка отдыхать за границу

  Комментировать
Как разведенным родителям вывезти ребенка отдыхать за границу
Имея необходимые документы, любой родитель может вывезти ребенка за пределы страны. Фото: immunoflazid.com.ua

С началом сезона каникул и летних отпусков украинцы чаще будут ездить на отдых, в частности, за границу.

Есть несколько ситуаций, в которых могут возникнуть проблемы с пересечением границы, особенно, если родители разведены, но хотят поехать на отдых с ребенком, пишет "Українська правда".

Самостоятельно решать и беспрепятственно выезжать с ребенком за пределы страны на срок до одного месяца или дольше можно в 2 случаях:

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали даты выходных в июне

- Если у вас есть нотариально удостоверенное согласие супруга на выезд ребенка вместе с вами (нужно указать государство, которое планируете посетить, и сколько там будете)

- Если есть решение суда или заключение органа опеки и попечительства о подтверждении места жительства сына или дочери именно вместе с вами (однако заказное письмо, в котором указана цель выезда, государство следования и время пребывания в ней другому родителю придется отправить).

Это беспроигрышные варианты, благодаря которым никто не помешает выезду из страны с ребенком.

Во всех остальных случаях могут возникнуть непредвиденные ситуации.

Чтобы их не произошло, а потраченные средства на путевку не пропали даром, есть правила выезда ребенка за границу в других возможных вариантах.

Ситуация 1

Семейные отношения не сложились. Вместе больше не проживаете, однако официально пока не развелись.При этом вам удается поддерживать нормальное общение.

Чтобы одному из родителей пересечь границы страны, нужно получить от бывшего супруга нотариально заверенное соглашение на выезд ребенка за границу и спокойно собираться на отдых.

Однако это при условии, что тот из родителей, кто живет отдельно, должен заботится о сыне или дочери и предоставлять регулярную финансовую поддержку.

Ситуация 2

Экс-супруги терпеть друг друга не могут, но средства на содержание ребенка бывший супруг платит исправно.Финансовых претензий к нему нет, поэтому с его мнением считаться придется.

В большинстве случаев достичь компромисса не удается, а реализация плана по отдыху ребенка за границей становится похожей на бег с препятствиями.

Как и в предыдущем случае, необходимо отправить заказное письмо о предоставлении нотариально заверенного согласия на выезд ребенка за границу.

Если обратной реакции не дождались в течение 10 дней с момента уведомления о вручении, обращайтесь в суд с заявлением о предоставлении разрешения ребенка на выезд за границу без согласия второго родителя.

Учтите: хотя подобные иски и рассматривают местные суды в сокращенном порядке, дело может затянуться на несколько месяцев.В исковом заявлении следует прописать страну, в которую должен выехать ребенок и время ее возможного пребывания за границей.

Суду необходимо предоставить также доказательства необоснованного отказа экс-супруга по вашей просьбе отпустить сына или дочь на отдых.
Можно оперировать тем, что ответ на обращение проигнорировали, а в назначенное время к нотариусу для оформления нотариально удостоверенного заявления о предоставлении согласия на выезд общего ребенка в иностранную страну так никто и не появился.

Следует заранее продумать, как вы будете подтверждать цель и необходимость выезда. К материалам дела можно добавить:

- копии билетов;

- документы, подтверждающие бронирование места в гостинице;

- справку о доходах как гарант финансовой состоятельности обеспечить ребенку отдых;

- справку из медучреждения о том, что ребенок нуждается в ежегодном оздоровлении, или ему необходимо длительное лечение за рубежом

- справку из учебного заведения о том, что ребенок, к примеру, углубленно изучает иностранный язык, а потому выезд за границу позволит ему улучшить приобретенные навыки.

Ситуация 3

Бывшие супруги настолько увлеклись свободой, что и забыли, о детях.

Они игнорируют свои родительские обязанности, виртуозно скрываются и меняют место жительства, чтобы не платить алименты.
Согласитесь, "достойное" поведение взрослого человека. Однако если рассматривать эту ситуацию исключительно с позиции возможности выезда с ребенком за границу, то лучшие условия труднее придумать.

Если мужчина или женщина имеют задолженность по алиментам более 4 месяцев, их даже не спрашивают разрешения на выезд.
Это означает, что один из родителей, с которым судом или органом опеки и попечительства определено место жительства ребенка, имеет право беспрепятственно пересечь с малышом границу сроком на один и больше месяца с целью отдыха, участия в соревнованиях, фестивалях, научных выставках, олимпиадах и конкурсах.

Если речь идет о детях с ограниченными физическими возможностями тяжело больных детях, то срок задолженности по алиментам сокращается до 3 месяцев.

В этом случае речь идет о детях, страдающих тяжелыми перинатальные поражения нервной системы, редкие орфанные заболевания, детский церебральный паралич, острые или хронические заболевания почек или нуждающихся в трансплантации органов в связи с тяжелыми травмами.
С целью предоставления лечения или паллиативной помощи срок выезда ребенка за пределы страны также может длиться больше месяца.
Если бывший супруг финансово ребенка не удерживает, вам нужно взять у государственного или частного исполнителя справку о наличии у другого родителя долга по уплате алиментов.

Если речь идет о детях с ограниченными физическими возможностями, тяжело больных детях, то срок задолженности по алиментам сокращается до 3 месяцев.

А в случае с трудно больными детьми к пакету документов следует добавить еще и документ, выданный лечебно-консультативной комиссией медучреждения, на лечении в котором находится несовершеннолетний. Тогда пересекать границу можно без проблем.

Памятка об отдыхе за границей с детьми

Если вы разведены, живете вместе и есть:

- решение суда о выезде ребенка за границу без согласия второго родителя;

- решения суда или заключения органа опеки и попечительства об определении места жительства ребенка;

- срок поездки может длиться 1 месяц.

Если у экс-партнера есть долги по алиментам, пребывание за границей может быть длительным. Во всех остальных ситуациях срок поездки не может длиться больше, чем один месяц.В противном случае придется нести наказание.

Речь идет об административной ответственности и штраф от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Поэтому размер финансовой санкции может колебаться от 1700 грн до 3400 грн. Иначе можно потерять возможность повторного выезда с ребенком за границу на год.

Ответственно относитесь к планированию своих поездок и сбору необходимых документов.
Тогда и не придется возвращаться домой с полными чемоданами и со слезами на глазах с отдыха, который даже не успел начаться.

В Украине могут увеличить продолжительность отпуска.Сейчас он составляет 24 дня. Большим он есть только у шахтеров, работников химических предприятий и учителей.Однако в украинцев появился шанс отдыхать дольше. Проект нового Трудового кодекса предусматривает увеличение отпуска.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как разведенным родителям вывезти ребенка отдыхать за границу». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
июня

Открыли крупнейшую в истории выставку

Самое читаемое
Геращенко, почти не выбирая слов, выразила Зеленскому возмущение
Геращенко, почти не выбирая слов, выразила Зеленскому возмущение 15 Просмотров: 37290
&quot;Исчезли&quot; 12% выпускников крымских школ
"Исчезли" 12% выпускников крымских школ Просмотров: 19639
Звезды &quot;Беверли-Хиллз&quot; загорали среди небоскребов в бикини
Звезды "Беверли-Хиллз" загорали среди небоскребов в бикини
6
 Просмотров: 13600
Президент рассказал, почему вернул паспорт Саакашвили
Президент рассказал, почему вернул паспорт Саакашвили
 5 Просмотров: 12348
Убийство 5-летнего мальчика: полицейские оказались родственниками
Убийство 5-летнего мальчика: полицейские оказались родственниками
 Просмотров: 10539
Общество
Опрос показал, сколько украинцов одобряют действия Зеленского
Опрос показал, сколько украинцов одобряют действия Зеленского Просмотров: 9
9-летней Александре Шевчук срочно нужны деньги на обследование и операцию на почках
9-летней Александре Шевчук срочно нужны деньги на обследование и операцию на почках
 Просмотров: 9
Показали, как террористы на Донбассе взорвали себя
Показали, как террористы на Донбассе взорвали себя
 Просмотров: 540
Убийство ребенка: на акции протеста ранили полицейских
Убийство ребенка: на акции протеста ранили полицейских Просмотров: 2475
Зеленский обратился к России
Зеленский обратился к России Просмотров: 1611
Больше всего комментируют
15
Геращенко, почти не выбирая слов, выразила Зеленскому возмущение
13
Россияне используют княгиню Ольгу и князя Владимира против Украины
5
Президент рассказал, почему вернул паспорт Саакашвили
3
Была "агентом Кремля": новая пресс-секретарь Зеленского сделала неожиданное заявление
3
Украинцы собирают подписи за отставку Авакова
Голосов: 39505
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua