Как присоединиться к противодействию насилию над детьми

18 ноября – День защиты детей от сексуального насилия

В ноябре знаменуется Европейский день защиты детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений. В 2021 году этот День посвящен теме "Сделать круг доверия действительно безопасным для детей"

Насилие над детьми является общемировой проблемой, и Украина не исключение. Сексуальная эксплуатация и сексуальное насилие считаются одними из самых жестких форм насилия в отношении детей.

С 2018 года в Украине реализуется проект по предотвращению насилия над детьми в рамках Плана действий Совета Европы (2018-2022). Деятельность закреплена в Стратегии Совета Европы по правам ребенка (2016-2021), в том числе в трех приоритетных направлениях: жизнь, свободная от насилия, правосудие дружеское к детям, и права детей в цифровой среде. Кроме того, проект является частью программы Совета Европы "Строим Европу для детей и вместе с ними".

"В настоящее время ситуация такова, что Украина имеет мощную законодательную базу, государственные программы, план действий Совета Европы, Стратегию Совета Европы по правам ребенка, в рамках и на выполнение которых проходят мероприятия высокого уровня, информационные кампании, учебные мероприятия для разных категорий специалистов, работающих с детьми и ради детей - полицейских, прокуроров, судей, педагогов, социальных работников, представителей гражданского общества и т.д.

Однако неотложной необходимостью является формирование нулевой толерантности к насилию по отношению к детям в обществе, если бы каждый из нас реагировал соответственно на факты насилия и не замалчивал проблему и тем самым создавал для ребенка среду доверия", — отмечает Ольга Калашник, руководитель проекта Совета Европы "Борьба з насилием в отношении детей в Украине".

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Конвенция Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений ("Лансаротская конвенция") (СДСЕ № 201), которую ратифицировали все 47 государств – членов Совета Европы https://bit.ly/3CmhUmM