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воскресенье, 10 мая 2020 20:23

Как после эпидемии будут контролировать нашу жизнь

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Как после эпидемии будут контролировать нашу жизнь

Как изменит украинцев пандемия, рассказал Gazeta.ua украинский социолог Владимир Паниотто.

"Разделяю мнение израильского футуролога Юваля Ноя Харари. Он прогнозирует две смены. Первая - изоляционизм. Страны сокращать связи, будут укреплять границы. Безвизовые, возможно, отменят. Ускорится развитие технологий и производство средств, благодаря которым власть будет получать информацию о каждом лице. В Китае есть много видеокамер с распознаванием лица. Определяют, выходит человек на улицу. Уже есть наручные аппараты, которые считывают температуру тела и сердцебиение ", - говорит Паниотто.

С одной стороны это - положительно, считает.

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"С другой - можно оценивать эмоции при просмотре телепередач из интернета, предлагать определенные товары, влиять на поведение людей. Навязывать им политикив.Така опасность есть для всех государств. Для Украины - тоже".

Читайте полное интервью с социологом Владимиром Паниотто в текущем номере журнала "Краина".

Протестные настроения украинцев трудно спрогнозировать.

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Дата
10
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  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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