Что побуждает украинцев выйти на протесты

Что может вывести украинцев на Майдан. Фото предоставлено Владимиром Паниотто

Протестные настроения украинцев трудно спрогнозировать, считает украинский социолог Владимир Паниотто.

"Перед вторым Майданом готовы были протестовать в случае нарушений их прав вдвое меньше людей, чем оказалось насправди.Останни данные не выше, чем были тогда. Даже немного уменьшаются. Кроме настроений, должно быть спусковой крючок и организация", - говорит социолог.

В 1992 три дня в Лос-Анджелесе продолжались массовые разбои, грабежи, рассказывает.

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"Знакомые рассказывают, что теперь в городе переживают, чтобы это не повторилось, если будут большие потери в экономике. Их беспокоит, что доля люмпенизированного населения может стать агрессивной в случае массовой безработицы и бедности. Экономические проблемы еще не выводили украинский масштабные протесты. Только дерзкие действия власти, направленные на нарушение справедливости или человеческой гидности.У 1997-2000 годах был самый высокий уровень бедности. Половина населения говорили, что им не хватает на еду. Тогда люди не вышли. Сейчас тоже непростая ситуация. Но причиной является объ ивний фактор - пандемия. Поэтому развитие событий почти непредсказуем ", - заключает.

Читайте полное интервью с социологом Владимиром Паниотто в текущем номере журнала "Краина".

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