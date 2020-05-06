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Рассказали, от чего украинцы становятся счастливее

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Рассказали, от чего украинцы становятся счастливее
За последние 5 лет уровень счастья украинцев рос - социолог. Фото предоставлено Владимиром Паниотто.

Украинцы счастливее французов, хотя менее счастливы, чем жители Казахстана. Почему так оцениваем свой уровень удовлетворения жизнью объяснил Gazeta.ua социолог Владимир Паниотто.

"Организация Объединенных Наций ежегодно определяет индекс счастья для каждой страны. Изучают внутренний валовой продукт на душу населения, уровень социальной поддержки, ожидаемую продолжительность жизни, уровень свободы, доверия и насколько страна близка к идеальной. Россия в этом рейтинге опережает Украину по уровню свободы и приближением к идеальному государству. Россияне считают, что они - свободны", - рассказывает Паниотто. .

Считает, вопрос "считаете себя счастливым человеком?" дает более точные результаты, чем комплексные индексы, как рассчитывает ООН.

"Для социологов наиболее валидна - самооценка. Так мы делали исследования. Последние пять лет уровень счастья рос. Упал лишь в районах близких к военным действиям. В мире лидерами были Швеция, Дания, Финляндия, Норвегия . В западных странах уровень счастья корректируется материальным положением. В определенный момент его прирост больше не приносит радости, потому что довольны главные потребности. В Украине - чем выше уровень обеспеченности, то счастливее человек, - заключает эксперт. - Разница есть с возрастом. В Европе самый низкий уровень счастья в люди от 40 до 50 лет. В это время они много работают, имеют заботы, связанные с кредитами за жилье, обучение детей. А потом начинают спокойнее жизнь: путешествуют, занимаются любимыми делами. И уровень счастья растет. В Украине: что человек старше , то менее счастлива. И это на графике - линия на убыль, без отклонений ".

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Читайте полное интервью с социологом Владимиром Паниотто в ближайшем номере журнала "Краина".

46% опрошенных довольны своей текущей работой, 45% считают свой уровень доходов недостаточным для нормальной жизни, в то же время экономическая турбулентность беспокоит людей больше, чем коронавирус.

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Дата
08
мая

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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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