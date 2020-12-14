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понедельник, 14 декабря 2020 18:47

Как получить компенсацию за травму на улице во время гололеда

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Ежедневно на улицах населенных пунктов украинцы получают травмы, связанные с деятельностью или бездействием местных коммунальных служб. Последняя неделя, в связи с погодными условиями, количество таких случаев возросло в несколько раз.

О том, как действовать в случае травмы на улице, как получить возмещение и привлечь виновных к ответственности, рассказали специалисты системы бесплатной правовой помощи.

Тротуары в населенном пункте, которыми мы ходим, имеют своих владельцев. Ими могут быть коммунальное предприятие или владелец офиса. Информацию о владельце можно узнать по запросу в райгосадминистрации. Чтобы добиться компенсации, необходимо собрать доказательства того, что несчастный случай произошел из-за неубранного снега, не посыпанного льда и тому подобного.

Самое главное в случаях возмещения убытков - доказать вину лиц, в результате действий или бездействия которых вы получили травму. Ведь согласно Гражданскому кодексу Украины, лицо, причинившее вред, освобождается от его компенсации, если сможет доказать, что вред причинен не по его вине.

Автор: legalaid.gov.ua
 

Куда обращаться, если вы поскользнулись и получили травмы

Если травмы произошла на территории вашего ЖЭКа, можно предъявить иск о защите прав потребителя и возмещении вреда, причиненного здоровью - как материальной, так и моральной. Требования связываются с защитой прав потребителя в силу того, что, согласно договору, ЖЭК обязан предоставлять определенные услуги, за которые вы платите ежемесячно.

Если требования подпадают под права потребителя, следует обращаться в суд того района города, в котором проживаете и, соответственно, находится юридический адрес ЖЭКа. При подаче искового заявления, следует по защите прав потребителя, вы освобождаетесь от уплаты государственной пошлины.

Если вы не понесли значительных расходов на лечение, это не значит, что компенсации не дождаться

Целесообразно сформулировать претензию и отправить ее заказным письмом с уведомлением на адрес службы, отвечающей за эксплуатацию участка, на котором вы упали. В письме также следует указать, что рассчитываете на компенсацию в срок до определенной даты. В конверт также необходимо вложить копии всех собранных документов. Если после всего этого нерадивые службы откажутся вам помочь, тогда подавайте иск в суд.

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В случае получении травмы на улицах города, можно обратиться в суд по месту нахождения ответчика - городского совета.

При подаче такого иска вы не выяснять, кто виноват в том, что именно в этом месте тротуар, асфальт не были должным образом расчищены. Ведь согласно ГКУ ущерб, причиненный физическому лицу бездействием органа государственной власти при осуществлении им своих полномочий возмещается государством независимо от вины этого органа.

Таким образом, вы подаете иск в суд по месту нахождения городского совета, которая должна будет компенсировать вред, причиненный здоровью, из местного бюджета. А уже потом в порядке обратного требования может возместить свои расходы за счет виновного организации и ее должностных лиц.

Как выяснить, кто ответственен

Дорожная сеть Украины находится в государственной собственности. За дороги общегосударственного значения, соединяющие города, отвечает Государственная служба автомобильных дорог Украины. За дороги в городах - коммунальные предприятия органов местного самоуправления.

Информацию о владельце участка на улице можно узнать по запросу в органы местной власти.

Как собрать доказательства вины должностных лиц

Перед обращением в суд или непосредственно в предприятия-правонарушителя, необходимо позаботиться о том, как доказать вину. Поэтому, надо вооружиться должным доказательной базой.

Кроме возмещения расходов на лечение, вы вправе требовать компенсации стоимости чистки или ремонта испорченной одежды, обуви

Доказательствами могут быть:

• Наличие травмы, что подтверждается справками из больницы, с указанием вида травмы и обстоятельств ее получения.
• Наличие нарушения ответчика в сфере благоустройства. Можно сделать несколько фото с указанием даты и времени, заручиться поддержкой свидетелей происшествия. Не лишним будет обратиться в Инспекцию по благоустройству населенного пункта.
• Подтверждение понесенных материальных потерь рецепт врача, чеки, квитанции из аптек и тому подобное.
• Подтверждение причинение морального вреда, при наличии. Это могут быть выводы врачей, показания свидетелей, подтверждающих тяжесть моральных страданий. Рецепты врача на приобретение специальных лекарственных средств для борьбы с депрессией, другими психологическими расстройствами, возникшими вследствие получения травмы.

Такой пакет документов позволяет доказать факт неисполнения жилищно-коммунальной службой своих обязанностей, причинившее вред вашему здоровью.

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Какой может быть ответственность

По закону, физическое или юридическое лицо, причинившее вред увечьем или иным повреждением здоровья физическому лицу, обязано возместить потерпевшему заработок, утраченный им вследствие потери или уменьшения профессиональной или общей трудоспособности. А также возместить дополнительные расходы, вызванные необходимостью усиленного питания, санаторно-курортного лечения, приобретение лекарств, протезирование, посторонний уход и тому подобное.

Необходимо собрать доказательства того, что несчастный случай произошел из-за неубранного снега или не посыпанного льда

Даже если вы не понесли каких-либо значительных расходов на лечение, это не значит, что компенсации не дождаться. Кроме возмещения расходов на лечение, вы вправе требовать возмещения реального ущерба - компенсации стоимости чистки или ремонта испорченной одежды, обуви - и морального вреда. В случае, если причинен вред вашему здоровью, возмещение утраченного заработка. Причем, компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда.

В соответствии с законодательством Украины, нарушение государственных стандартов, норм и правил в сфере благоустройства населенных пунктов влекут за собой наложение штрафа на граждан от 340 до 1360 грн. и на должностных лиц и предпринимателей - от 850 до 1700 грн.

10 декабря в Киеве из-за дождя и минусовой температуры дороги взялись льдом. Коммунальщики обрабатывают их противогололедными средствами. На улицах работают более 300 единиц спецтехники. Из-за непогоды столицу сковали пробки. По состоянию на 18:30 они были на уровне 9 баллов.

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