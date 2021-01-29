Как перенести переписку с WhatsApp в Telegram

Функція доступна на iOS, та для Android. Фото: pixabay.com

Мессенджер Telegram выпустил обновление, в котором появилась возможность перенести переписку, фото или видео из других приложений вроде WhatsApp, Line и KakaoTalk.

Переносить можно не только групповые чаты, но и личную переписку. Функция доступна на iOS и для Android.

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На устройствах Android внутри чата WhatsApp нужно нажать "Дополнительно", затем "Экспорт беседы", а затем выбрать Telegram в меню "Поделиться".

На iOS в WhatsApp можно экспортировать данные прямо из списка чатов. Достаточно провести по нужному диалогу влево и выбрать "Экспорт беседы". Чтобы перенести чат с WhatsApp для iOS, достаточно открыть страницу с информацией о контакте или группе, тоже нажать "Экспорт беседы" и выбрать Telegram в меню "Поделиться".

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8 января пользователям WhatsApp сообщили об изменении политики конфиденциальности. Отныне мессенджер будет передавать их персональные данные компании Facebook, так как является его частью. Это обусловило рост популярности Telegram.