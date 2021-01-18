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понедельник, 18 января 2021 07:37

Как отмечают Крещенский сочельник

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Как отмечают Крещенский сочельник
Подают только постные блюда. Фото: Укринформ

Второй Сочельник христиане восточного обряда отмечают 18 января в канун Крещения. В народе его также называют "голодная кутья" и "голодный вечер". На столе сегодня должны стоять только постные блюда, ведь верующие держат пост. Центральным блюдом является кутья.

Сочельник перед Крещением повторяет основные обряды Сочельника перед Рождеством, но он скромнее, отсюда и название "голодный". Подают 7 блюд: кутью, рыбный борщ, клецки, жареную рыбу, капусту, горох и узвар. Без мяса и алкоголя.

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18 января в храмах совершается праздничное богослужение, а также совершается великое освящение воды, которую следует первой потреблять во время Святой вечери и с молитвой кропить ею всех членов семьи, двор, дом, колодец, домашних животных. Эта вода имеет такую же целебную силу, как и вода, освящаемая на Крещение. Она не портится в течение года. Люди верят, что лечит телесные и духовные болезни.

Нельзя сквернословить, выносить что-то из дома, занимать деньги и стирать.

19 января будут отмечать Богоявление или Крещение Господне.

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Традиционное блюдо, которое украинцы готовят к постного стола, уверенно можно назвать суперфудом. Так считает Ульяна Супрун. У себя на Facebook советует, как полезно приготовить кутью.

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