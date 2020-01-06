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понедельник, 06 января 2020 15:31

Кутья от Супрун: как сделать полезной главное рождественское блюдо

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Кутья от Супрун: как сделать полезной главное рождественское блюдо
Супрун рассказала, как готовить кутью

Традиционное блюдо, которое украинцы готовят к постного стола, уверенно можно назвать суперфудом. Так считает Ульяна Супрун.

У себя на Facebook советует, как полезно приготовить кутью.

"Мед - не целебный и не натуральнее свекловичного сахара. Для нас это добавлены простые сахара, еще и в основном фруктоза, вредит бактериям кишечника и нашем жировому обмену. В сухофруктах и ​​изюме сахара достаточно", - рекомендует ексминистерка МОЗ.

Убеждает, что лучше промыть пшеницу перед замачиванием, или поменять воду через час.

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"Если зерно не замочить, варить придется долго. Но пшеница, как и другие злаки и незлаковые крупы, имеет на себе остатки фунгицидов - противогрибкового яда. Нам она не нужна. Некоторым пшеница может показаться жесткой и недостаточно вкусной или сладкой. Есть один секрет, нетрадиционный. Попробуйте ее промыть и немного прорастить. Например, заверните семена во влажную кухонное полотенце. Такое зерно пойдет из крахмала декстраны и сахара, то есть будет слаще. А белок семени станет влажным и более доступным к пищеварению, потому что с крепко сбитого ковалетнимы связями комка он превратится в живые отдельные белки в коллоидном состоянии ", - отметила Супрун.

6 января православные христиане отмечают Сочельник. Богоявление - западные христиане празднуют наравне с Пасхой и Пятидесятницей, является древнейшим христианским праздником. Посвященное рождению Иисуса Христа и событиям, его сопровождали.

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06
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