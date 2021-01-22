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пятница, 22 января 2021 13:03

Как на самочувствии украинцев скажется изменение температур - медицинский гороскоп на 22 января

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Как на самочувствии украинцев скажется изменение температур - медицинский гороскоп на 22 января
Напомнит о себе больная печень. Отдайте предпочтение постным неострым блюдам. Фото: pixabay.com

22 января многих будут преследовать головные боли и головокружение. Могут беспокоить бессонница и потеря аппетита. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Многие почувствуют на себе, что такое метеозависимость, - говорит астролог. - Из-за перепада температур ухудшится самочувствие большого количества украинцев. Напомнит о себе больная печень. Отдайте предпочтение постным неострым блюдам. Замените кофе на чай из целебных трав. Возможно появление флюса. Воспалительные процессы в деснах будут развиваться быстро. Не медлите с лечением. Не позволяйте депрессивном настроения завладеть вами. Примите контрастный душ. Улыбнитесь солнцу и людям".

Овен

Нервная система будет переносить чрезмерные нагрузки. Учитесь выходить из стрессовых ситуаций с наименьшими потерями. Расслабляйтесь чаще.

Телец

Поддержите работу печени. Пересмотрите рацион питания. Выберите постные блюда. Откажитесь от употребления алкоголя.

Близнецы

При изменении атмосферного давления будет возникать головная боль. Трудно будет сосредоточиться на работе. Устройте себе дополнительный отдых среди дня.

Рак

Волосы теряют здоровый блеск и силу. Используйте бальзам для укрепления его корней. Откажитесь от окрашивания и химической завивки.

Лев

Берите с собой на работу домашние блюда. Откажитесь от фаст-фудов. Не ешьте на бегу. Возможны желудочные расстройства.

Дева

Не поднимайте тяжелого. Хорошо разогревайте тело во время тренировок. Поврежденные суставы фиксируйте эластичным бинтом. Возможно повторное травмирование.

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Весы

Напомнят о себе аденома и простатит. Ухудшается мочеиспускание. Возможны проблемы с эрекцией. Берегитесь инфицирования половых органов.

Скорпион

Повышается риск легочных заболеваний. Поддержите свой иммунитет растительными препаратами. Время бросать курить.

Стрелец

Ухудшается капиллярное кровоснабжение. Разогревайте холодные пальцы рук и ног. Пейте горячие напитки. Не засиживайтесь на одном месте.

Козерог

Хуже будут чувствовать себя люди с низким артериальным давлением. Пейте в течение дня тонизирующие напитки. Полноценно питайтесь.

Водолей

Проведите разгрузочный день. Больше пейте чистой воды. Ешьте преимущественно овощные и фруктовые блюда. Выводите шлаки из организма.

Рыбы

Держите в тепле нижнюю часть тела. Не провоцируйте воспаления органов выделительной системы. Больным циститом стоит следить за самочувствием.

22 января природное любопытство будет толкать людей на поиски приключений. Каждый откроет для себя что-то новое.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
22
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