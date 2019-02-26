Как на организм повлияет переход на летнее время

Спать мы будем на 60 минут меньше. Фото: tvoemisto.tv

В 2019 году в Украине переход на летнее время состоится в последнее воскресенье марта.

С 30 на 31 марта в 3 часа утра стрелки часов переведут на один час вперед, - пишет "Уніан".

Это значит, что спать мы будем на 60 минут меньше. Изменения во времени негативно сказываются на самочувствии некоторых людей. Могут вызвать: депрессию, раздражительность, утомляемость и снижение работоспособности.

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Как пережить переход на летнее время:

- постарайтесь максимально сократить количество стрессовых ситуаций в жизни в этот период;

- избегайте физических и эмоциональных нагрузок;

- устройте разгрузку для организма

- без жирного, сладкого и алкоголя;

- ешьте побольше овощей и фруктов

- за неделю до перевода часов ежедневно ложитесь спать на 15 минут раньше, чем обычно, это поможет адаптироваться;

- проводите много времени на свежем воздухе

- хотя бы полчаса прогулки в день;

- минимум за час до сна откажитесь от использования гаджетов;

- избегайте дневного сна;

Согласно постановлению Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года "О порядке исчисления времени на территории Украины" с учетом порядка исчисления времени, действующего в странах Европы с 1996 года, правительство приняло постановление ввести на территории Украины такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3:00 на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 4:00 на 1 час назад. При этом переход каждый раз утверждается отдельным приказом Минэкономразвития.

В среднем ночью человеку нужно 6,5 - 7 часов сна. Дневной сон можно использовать, как дополнительную возможность отдохнуть.Для увеличения продолжительности жизни важно высыпаться. Хроническое недосыпание провоцирует развитие различных болезней.