Как на организм повлияет переход на летнее время

В 2019 году в Украине переход на летнее время состоится в последнее воскресенье марта.
С 30 на 31 марта в 3 часа утра стрелки часов переведут на один час вперед, - пишет "Уніан".
Это значит, что спать мы будем на 60 минут меньше. Изменения во времени негативно сказываются на самочувствии некоторых людей. Могут вызвать: депрессию, раздражительность, утомляемость и снижение работоспособности.
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Как пережить переход на летнее время:
- постарайтесь максимально сократить количество стрессовых ситуаций в жизни в этот период;
- избегайте физических и эмоциональных нагрузок;
- устройте разгрузку для организма
- без жирного, сладкого и алкоголя;
- ешьте побольше овощей и фруктов
- за неделю до перевода часов ежедневно ложитесь спать на 15 минут раньше, чем обычно, это поможет адаптироваться;
- проводите много времени на свежем воздухе
- хотя бы полчаса прогулки в день;
- минимум за час до сна откажитесь от использования гаджетов;
- избегайте дневного сна;
Согласно постановлению Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года "О порядке исчисления времени на территории Украины" с учетом порядка исчисления времени, действующего в странах Европы с 1996 года, правительство приняло постановление ввести на территории Украины такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3:00 на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 4:00 на 1 час назад. При этом переход каждый раз утверждается отдельным приказом Минэкономразвития.
В среднем ночью человеку нужно 6,5 - 7 часов сна. Дневной сон можно использовать, как дополнительную возможность отдохнуть.Для увеличения продолжительности жизни важно высыпаться. Хроническое недосыпание провоцирует развитие различных болезней.
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