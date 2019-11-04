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вторник, 05 ноября 2019 09:40

Как китайский ширпотреб "ставит" Украину на колеса

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Как китайский ширпотреб &quot;ставит&quot; Украину на колеса
Как китайский ширпотреб "ставит" Украину на колеса. Фото: slovoidilo

Производитель литых колес из КНР пытается сертифицировать в Украине потенциально опасную для ж/д движения продукцию, но это отбросит украинскую транспортную отрасль на полвека назад.

Последствия торговой войны США с Китаем, инициированной в прошлом году президентом США Дональдом Трампом, не проходят мимо Украины.

Китайская металлопродукция, оказавшись под санкциями, начала агрессивно искать новые рынки сбыта. Украинское, ничем не защищенное пространство оказалось идеальным полем для захода игроков из КНР.

Первым на себе почувствовали удар производители оцинкованного проката. Китайцы отправляли в Украину огромные партии товара не только по демпинговым ценам, но и очень низкого качества, фактически обманывая потребителей.

А уже летом 2019 года началась активная экспансия китайских литых железнодорожных колес. В отличие от проката, эксплуатация литых ж/д колес на украинских железнодорожных путях может привести к техногенной катастрофе.

Ненадежные литые колеса

Колеса, произведенные литым способом, запрещено использовать на железных дорогах общего пользования в США, Канаде, Австралии и других развитых странах.

Их используют только на отдельных закрытых маршрутах, например, под внутризаводской транспорт, или в маршрутах от карьера к заводу, от карьера к морскому порту и так далее.

В целях безопасности движения, в странах Евросоюза колеса, произведенные литым способом, вообще запрещены к применению.

Весной 2019 года в исследовательских центрах Российской Федерации отказалась сертифицировать китайские колеса. Специалисты российского ФГУП "ЦНИИчермет им. И.П. Бардина" установили, что литые колеса из КНР имеют целый ряд недостатков.

Согласно результатам исследований и испытаний, литые колеса не соответствуют ни одному существующему в мире стандарту в части механических характеристик.

В зарубежных СМИ неоднократно писали об авариях, связанных, в частности, с использованием литых колес.

Так, в декабре 2011 года разрушение поверхности литого колеса, произведенного в США, стало причиной схода с путей 19 вагонов с углём.

Двумя годами позднее трагедия повторилась в более крупном масштабе. В апреле 2013 года лопнувшее колесо американского производства стало причиной схода с рельсов цистерн с нефтью, в результате чего в Канаде случилась экологическая катастрофа.

Важно, что американские ж/д колёса лопались при нормальных для украинской зимы температурах: в 2013 году колёса не выдержали, когда термометры показывали всего минус 11 градусов по Цельсию.

Зайти любой ценой

Потерпев неудачу в Европе и России, китайские поставщики решили зайти в Украину. Но на пути китайских колес в Украине есть препятствие: сдерживающим фактором выступает отсутствие ГОСТа на выпуск этой продукции.

Именно на этом китайские поставщики решили акцентировать свой лоббизм. Еще в прошлом году они обратились в "Укрзализныцю" с просьбой сертифицировать их колеса.

Чтобы получить этот документ, необходимо провести проверку на соответствие колес всем требованиям по безопасности и надежности. А также – получить согласие всех контролирующих органов.

В этом и заключается основная проблема, поскольку литые колеса китайского производства не соответствуют механическим и металлографическим требованиям стандартов Украины по содержанию вредных газов в стали (например, водорода).

Соответственно, они не могут получить положительные результаты испытаний и одобрение на сертификацию.

Китайцы проявляют настойчивость, фактически спонсируя разработку в Украине норм, стандартов и Технических условий на литые колеса "под себя", с очень низкими качественными показателями, - такими, которые могут фактически обеспечить.

Китайские производители пытаются любыми средствами зайти на украинский рынок и пренебрегают качественными показателями и безопасностью ж/д движения.

Китайцы не хотят использовать колесный ширпотреб внутри страны

Почему же Китай пытается продавать в Украине литой "ширпотреб"? Ответ простой: за последние несколько лет в Китае наладили производство цельнокатаных колес под потребности внутреннего рынка, а производители низкокачественного "литья" остались без рынка сбыта.

Теперь китайские производители литых колес ищут любые лазейки, чтобы зайти на новые рынки.

Технология производства литых колес морально устарела, а их качественные характеристики существенно уступают цельнокатаным. Использование литых колес – это не просто возвращение к уровню 40-50-х годов прошлого века, но и угроза безопасности железнодорожного сообщения.

Впрочем, китайских поставщиков и определенных поддерживающих их в Украине лиц это не смущает: ради поставок ширпотреба из Китая они готовые рисковать жизнью простых украинцев.

Бизнес Цензор
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Дата
05
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