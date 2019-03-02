Как изменят планировку зданий судов

 
Ексклюзивы
1/5
Садовый мог договориться о премьерстве
Садовый мог договориться о премьерстве
Просмотров: 846
Март будет жестким для Порошенко, Тимошенко и Гриценко
Март будет жестким для Порошенко, Тимошенко и Гриценко
Просмотров: 1377
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
1 Просмотров: 1161
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
2 Просмотров: 3384
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 1935
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
1 Просмотров: 1080
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
2 Просмотров: 2529
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
1 Просмотров: 1737
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Просмотров: 828
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
5 Просмотров: 3474
Фото
Все фото
5
12
7
16
4
Соавтор гимна ДНР собирался выступить в Харькове
Соавтор гимна ДНР собирался выступить в Харькове
&quot;Думайте реалистично&quot; - Далай-лама дал советы украинцам
"Думайте реалистично" - Далай-лама дал советы украинцам
Хотели переименовать улицу в честь Гандзюк: в горсовете Херсона произошла драка
Хотели переименовать улицу в честь Гандзюк: в горсовете Херсона произошла драка
Стоит помнить: мать и дочь снялись в откровенном фотопроекте
Стоит помнить: мать и дочь снялись в откровенном фотопроекте
&quot;Как настоящая Барби&quot; - мужчина потратил более $ 19 тысяч на операции красоты
"Как настоящая Барби" - мужчина потратил более $ 19 тысяч на операции красоты
Видео
Все видео
"В шоколоді трохи ліпше, ніж у л*йні": группа ТІК в новом клипе высмеяла Тимошенко и Зеленского
"В шоколоді трохи ліпше, ніж у л*йні": группа ТІК в новом клипе высмеяла Тимошенко и Зеленского
"Это огромный шанс" - депутаты взялись за долгожданный закон
"Это огромный шанс" - депутаты взялись за долгожданный закон
Данилко оправдывался перед российскими пропагандистами за Евровидение
Данилко оправдывался перед российскими пропагандистами за Евровидение
Возможны преступления Порошенко может расследовать только парламент через процедуру импичмента - Деревянко
Возможны преступления Порошенко может расследовать только парламент через процедуру импичмента - Деревянко
Каким будет первый музей науки в Украине
Каким будет первый музей науки в Украине
Интервью
1/5
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
1 Просмотров: 1161
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 1935
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
1 Просмотров: 1737
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
1 Просмотров: 1386
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
Просмотров: 4365
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
02 марта 2019
Просмотров: 369
Знайшов вихід
– Працівники не затримуються надовго, – каже знайомий бізнесмен Степан. Має пекарню і кондитерську. – Скоро весна – всі ...
суббота, 02 марта 2019 16:20

Как изменят планировку зданий судов

  Комментировать

В Министерстве регионального развития показали изменят помещения судов в Украине.

Новые нормы предусматривают, что в большинстве государственных и других административных учреждениях Украины на смену устаревшему проектированию холлов придет формат открытого пространства без лишних стен и перегородок, сообщил в Facebook заместитель главы Минрегиона Лев Парцхаладзе.

Таким образом учреждения станут не только более открытыми и прозрачными визуально, но и в своей деятельности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Помещение для работников ТРЦ будут строить по-новому

Помещение судов также должны предусматривать обязательный безбарьерный доступ для людей с инвалидностью и надлежащие условия для посетителей с маленькими детьми.

Автор: Facebook
  Изменят проектирования судов
Изменят проектирования судов

По новым нормам все здания и сооружения в Украине, а также необходимая инфраструктура должны обязательно проектироваться с элементами доступности.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как изменят планировку зданий судов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
марта

Про Кинг-Конга сняли семь фильмов

Крестьяне расстреляли в поликлинике и клубе

Самое читаемое
Стоит помнить: мать и дочь снялись в откровенном фотопроекте
Стоит помнить: мать и дочь снялись в откровенном фотопроекте
16
 Просмотров: 28728
Сегодня отмечают Международный день кошек: показали милые фото и видео
Сегодня отмечают Международный день кошек: показали милые фото и видео
18
 Просмотров: 12701
&quot;Зуб даю&quot;: сети высмеяли первое выступление Зеленского на ток-шоу
"Зуб даю": сети высмеяли первое выступление Зеленского на ток-шоу
 Просмотров: 9792
Показали невероятные снимки дикой природы со всего мира
Показали невероятные снимки дикой природы со всего мира
23
 Просмотров: 9027
Порошенко отличился странным поведением
Порошенко отличился странным поведением
 40 Просмотров: 7902
Общество
В центре Киева требуют наказать коррупционеров в "оборонке"
В центре Киева требуют наказать коррупционеров в "оборонке" Просмотров: 1098
Соавтор гимна ДНР собирался выступить в Харькове
Соавтор гимна ДНР собирался выступить в Харькове
5
 Просмотров: 747
Скандал с Укроборонпромом будет иметь последствия для Украины
Скандал с Укроборонпромом будет иметь последствия для Украины Просмотров: 1035
"Думайте реалистично" - Далай-лама дал советы украинцам
"Думайте реалистично" - Далай-лама дал советы украинцам
12
 1 Просмотров: 1791
55 тыс. женщин: украинская армия похвасталась личным составом
55 тыс. женщин: украинская армия похвасталась личным составом 1 Просмотров: 252
Больше всего комментируют
40
Порошенко отличился странным поведением
14
Порошенко: коррупционеры задолбали
9
Эксперт объяснил, почему Порошенко лидирует на западной Украине
5
Возможны преступления Порошенко может расследовать только парламент через процедуру импичмента - Деревянко
5
11 стран сделали жесткое заявление о Крыме
Голосов: 35426
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua