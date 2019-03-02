Как изменят планировку зданий судов

В Министерстве регионального развития показали изменят помещения судов в Украине.

Новые нормы предусматривают, что в большинстве государственных и других административных учреждениях Украины на смену устаревшему проектированию холлов придет формат открытого пространства без лишних стен и перегородок, сообщил в Facebook заместитель главы Минрегиона Лев Парцхаладзе.

Таким образом учреждения станут не только более открытыми и прозрачными визуально, но и в своей деятельности.

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Помещение судов также должны предусматривать обязательный безбарьерный доступ для людей с инвалидностью и надлежащие условия для посетителей с маленькими детьми.

Автор: Facebook Изменят проектирования судов

По новым нормам все здания и сооружения в Украине, а также необходимая инфраструктура должны обязательно проектироваться с элементами доступности.