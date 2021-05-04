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вторник, 04 мая 2021 19:40

Как изменилось отношение украинцев к вакцинации

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Как изменилось отношение украинцев к вакцинации
Украинцы меняют отношение после болезни. Фото: Reuters

Украинцы начинают менять отношение к вакцинации от коронавируса.

"На мой взгляд, есть две причины. Одна из них - это то, что все-таки растет количество людей, которые болеют, возрастает нагрузка на больницы, все больше людей имеют собственный опыт заболевания", - сказал генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто в программе "Сьогодні увечері" на канале "Україна 24".

Вторая причина в том, что 33% тех, кто не верит в вакцинацию недовольны имеющимися препаратами. Всего в вакцинацию не верят 20% населения.

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"Сейчас количество вакцин расширилось, поэтому и отношение людей начинает меняться. У нас есть примерно 20 процентов людей, которые согласятся, когда будут другие вакцины. Но и тех, кто не захочет и в этом случае, достаточно много - 30 процентов", - сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский считает несправедливым распределение вакцин от коронавируса в мире. Зеленский напомнил, что когда весь мир захватила эпидемия, Украина была среди тех, кто подавал руку помощи.

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04
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