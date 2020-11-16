Как и когда наблюдать пик звездопада Леониды

Падающие звезды можно увидеть невооруженным глазом, поэтому нет необходимости в бинокли или телескопе, хотя глазам нужно будет привыкнуть к темноте. Фото: pixabay

Ежегодный звездопад Леониды могут наблюдать также жители Украины.

Пик в этом году приходится на 16 и 17 ноября, сообщает Express.

Рано утром 16 и 17 ноября каждый час в небе можно будет заметить в среднем 15 падающих звезд. Лучше будут видны между полночью и рассветом.

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Астрономы говорят - чтобы выявить метеоры, найдите в ночном небе созвездие Льва, от которого Леониды получили свое название. Леониды несутся по небу со скоростью 255 км/ч, это самый быстрый из известных метеорных потоков.

При поиске места для наблюдения следует учитывать освещение - уличные фонари и дома. Лучше быть подальше от них.

Падающие звезды можно увидеть невооруженным глазом.

Ученые обнаружили сенсационную находку на метеоритах, которые падали на землю раньше. Эти космические тела содержат остатки сахара и биологически важных соединений, сообщает NASA. Ученые утверждают, что химические реакции внутри астероидов могут создать некоторые элементы, необходимые для жизни.