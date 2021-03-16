Как древние гуцулы носили аутентичный кептар

Фото: Фото предоставлено Михаилом Винтонюком

Кептар - это безрукавный меховой кожух, который издавна надевали люди, живущие в Карпатах и ​​Прикарпатье.

Изделие делают из овечьей кожи и украшают цветным сафьяном, шерстью, жестяными кружками, колосовым хлопковым шнурком и смушкой.

По словам скорняка Михаила Винтонюка из села Корнич Коломыйского района Ивано-Франковской области, безрукавки носили во всех регионах Украины.

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Мастер рассказал Gazeta.ua, что отличался только орнамент и могли быть другие материалы.

"Обязательно у нас на Гуцульщине, например, шили праздничный кептар на выход в церковь, а ходить возле дома брали старый, изношенный. От него отшивали орнамент и перешивали на новый. Как шли в церковь в новом кептаре, а в дороге заставал дождь, то его брали наизнанку. Тогда дождь падал на мех и из него взлетал, а кожа оставалась мягкой, чистой и сухой. Когда дождь на нее попадал, то кептар уменьшался, желтел и твердел", - рассказал Михаил Винтонюк.

Гуцулами называют украинцев, проживающих в Карпатах. Они являются потомками древнего племени уличей. Проживают в Верховинском, южной части Косовского и Надвирнянского районов Ивано-Франковской области, Путильском и в южной части Вижницкого района Черновицкой области и в большей части Раховского района Закарпатской области.