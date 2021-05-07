Как дистанционка повлияла на результаты обучения школьников

Потери в учебных достижениях имели дети из малообеспеченных семей. Фото: pixabay.com

Дистанционный процесс образования негативно повлиял на результаты обучения украинских школьников.

Ученикам начальной школы необходимо научиться учиться, а это очень сложно сделать дистанционно, заявила заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко во время пресс-конференции "Год обучения в условиях пандемии. Результаты, ожидания, опыт".

"Те специальные мониторинговые исследования, которые уже проводились, подтверждают, что дистанционное образование имеет негативно сказалось на результатах учебных достижений. Мы имеем несколько стран, которые однозначно утверждают, что потери велики и неравномерны. Потери касаются не всех учеников, а некоторых категорий. Например, большие потери по возрастным категориям. У учеников начальной школы больше сложностей, чем у старшеклассников", - сказала она.

Огромные потери в учебных достижениях были также у детей из малообеспеченных семей, поскольку дистанционное образование происходит прежде всего благодаря всевозможным гаджетам. Вакуленко добавила, что потери были и среди детей, чьи родители не имеют высшего образования.

"Есть так называемый показатель культурно-экономической среды. Этот показатель определяет, насколько образованными являются родители. Чем менее развиты родители, даже формально, тем меньше внимания они уделяют обучению детей", - добавила эксперт.

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С 5 мая в Киеве возобновили обучение в учреждениях дошкольного, общесреднего, внешкольного, профессионального и высшего образования. В столице учебный процесс не прекращался в период локдауна, работа продолжалась дистанционно.