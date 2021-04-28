Выпускникам отменили государственную итоговую аттестацию

Все этапы ВНО в этом году состоятся в запланированные сроки. Фото: pixabay.com

Учеников, которые завершают получения полного общего среднего образования 2021 года, освободили от государственной итоговой аттестации. Выпускники имеют право по собственному желанию сдать ГИА, в частности в форме внешнего независимого оценивания.

Соответствующий закон вступил в силу 28 апреля. Вчера документ опубликовали в издании "Голос Украины".

Закон призван снизить риски заболевания Covid-19 среди школьников и предотвратить дальнейшее ухудшение эпидситуации в стране. Из-за пандемии коронавирусной болезни с марта 2020-го в Украине обучение в учреждениях общего среднего образования осуществляется преимущественно в дистанционном формате.

Ранее в офисе президента заверили, что все этапы ВНО в этом году состоятся в запланированные сроки, независимо от уровня эпидемической опасности в регионах Украины.

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В марте 2021 года учеников четвертых и девятых классов освободили от прохождения государственной итоговой аттестации в 2020/2021 учебном году. Соответствующее решение приняли в связи с распространением коронавируса. Верховная рада одобрила закон в ходе внеочередного заседания 13 апреля. 26 апреля его подписал президент Владимир Зеленский.