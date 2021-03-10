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среда, 10 марта 2021 20:23

Как активисты могут влиять на власть в Украине

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Как активисты могут влиять на власть в Украине
Александра Бакланова о гражданском обществе. Фото: Тарас Подолян

Активная часть Украинской не контролирует власть, но влияет на нее. Игнорировать гражданское общество невозможно. Об этом говорит консультантка из стратегий и управления Александра Бакланова.

"Государство в глазах граждан не имеет достаточного доверия, чтобы быть в состоянии. Государство со слабым мандатом вынуждено обращаться к обществу. До сих пор это срабатывало как предохранитель от автократии. Мнение людей приходится учитывать. Но вместо отталкиваться от более глубокого понимания потребностей, власть ориентируется на популярность. Сейчас, спотыкаясь, идет выработка общего языка между гражданским обществом и политическими элитами, которая позволит не доводить кризиса к площадей. Сигнализировать власти, где больше всего болит, где требуются немедленные изменения. очерчивать границы, за которые нельзя выходить. Это здоровый процесс, но без гарантированного успеха".

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Последние годы - это попытки самостоятельных решений. Иногда неудачные, но в основном лучшие за копипасты 90-х или 00-х. Гражданское общество заметно выросло, считает Бакланова.

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