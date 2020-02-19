Кабмин ужесточил наказание предприятий, которые перезагрязняют окружающую среду

Если предприятие не отчитывается, систематически нарушает условия разрешения или не выполняет его условий, ему могут аннулировать интегрированное разрешение. Фото: solvetpv.lviv.ua

Интегрированное разрешение для крупных предприятий, которые являются наибольшими загрязнителями окружающей среды, хочет ввести Кабинет министров.

Об этом написал в Telegram-канале премьер-министр Алексей Гончарук.

"Интегрированное разрешение - это перечень требований к объемам загрязнения и необходимые меры для уменьшения влияния предприятий на окружающую среду. В ЕС все крупные предприятия обязательно получают такое разрешение. Предприятия должны осуществлять мониторинг выбросов и ежегодно отчитываться о соблюдении условий интегрированного разрешения", - написал Гончарук .

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По его словам, если предприятие не отчитывается, систематически нарушает условия разрешения или не выполняет его условий, ему могут аннулировать интегрированное разрешение.

"Это означает, что работа предприятия будет остановлена, пока не будут выполнены все условия разрешения. Введение этого разрешения будет способствовать модернизации производства и внедрению новых лучших доступных технологий. А также приведет к уменьшению промышленного загрязнения, улучшению состояния окружающей среды и здоровья людей", - считает Гончарук.

Украина вошла в пятерку европейских стран по количеству смертей из-за загрязнения окружающей среды. В год умирают более 57 тыс. человек в стране. Исследование провели в Глобальном альянсе по вопросам здоровья и загрязнения.