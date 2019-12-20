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пятница, 20 декабря 2019 16:42

Украина заняла 4-е место в Европе по смертности из-за загрязнения окружающей среды

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Украина заняла 4-е место в Европе по смертности из-за загрязнения окружающей среды
Украина вошла в пятерку с смертности из-за загрязнения окружающей среды. Фото: varianty

Украина вошла в пятерку европейских стран по количеству смертей из-за загрязнения окружающей среды. В год умирает более 57 тыс. человек в стране.

Исследование провели в Глобальном альянсе по вопросам здоровья и загрязнения, пишет rbcДанные 2017 года - в Украине умирает 57 258 человек в год из-за загрязнения окружающей среды. Это четвертое место среди европейских стран.

Третье место заняла Турция - 57779 смертей, Германия - 68 300 и Россия - 118 687 смертей в год.
Первыми идут Болгария - 137 тыс. смертей, Грузия - 140 тыс., И Сербия - 175 тыс .

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В GAHP сообщили, что по количеству преждевременных смертей в мире из-за проблем экологии лидируют Индия - 2326771 человек, Китай - 1865566, Нигерия - 279318, Индонезия - 232974, Пакистан - 223836, Бангладеш - 207 922 и Соединенные Штаты Америки - 196 930 человек.

Вблизи шотландского острова Харрис на побережье выбросило мертвого кашалота. В его желудке нашли 100-килограммовую шар с мусором.

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