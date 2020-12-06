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воскресенье, 06 декабря 2020 14:28

"К кому приходили родные, был шанс выжить. Остальные умирали в собственных фекалиях и моче". Неделя в цитатах от Gazeta.ua.

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Жизнь страны в цитатах за неделю, по версии Gazeta.ua.

К кому приходили родные, у тех был шанс выжить. Остальные умирали в собственных фекалиях и моче. На трех санитарок - 180 пациентов. На каждую медсестру - 45-50 больных. Это каторга. Одна сказала, что за день проходит по 60 километров.

Вячеслав СЕМЕНЕНКО, львовянин, рассказал о свем лечении от коронавируса в городской больнице

  фото: предоставил Вячеслав Семененко
фото: предоставил Вячеслав Семененко

Строить дороги - это не про изменения. Это про расходование средств. Особенно если верить слухам об откатах в 30 процентов. Хочется верить, что президент пришел бороться с олигархами. Но не вижу ни одного свидетельства, что он это делает.

Вижу только усиление позиций олигархов. Я видел, как президент направляет СБУ к иностранным инвесторам. Но не видел, как СБУ приходит к украинским олигархам. Когда президент оказывается перед выбором, ликвидировать коррумпированный суд или нет, ликвидировать приход судьи Вовка или использовать его, то он решает использовать. Он лично принимает решение сохранить несправедливость. Я хочу поверить, что президент честный и наивный. Но уже два года не могу себя заставить

Сергей ФУРСА, инвестиционный банкир

  фото "5 канал"
фото "5 канал"

Почти половина наших сограждан не собираются вакцинироваться от Covid-19 даже бесплатно.

Бесполезно убеждать людей, которым уровень мышления подсказывает такую ​​странную линию поведения. Но они должны подготовиться к поражению в правах на передвижение по миру и по стране в общественном транспорте, на участие в любых мероприятиях, связанных со скоплением людей. Не привит? Ты не летаешь, а не ездишь в поездах, не можешь поселиться в отель. Даже в больницу - через отдельный вход.

Быть терпимым к чужому невежеству это политкорректно и гуманно, но может плохо сказаться на продолжительности и качеству жизни людей, у которых нет проблем с головой.

Ян ВАЛЕТОВ, писатель

  фото: Радио Свобода
фото: Радио Свобода

Слабость украинской Ютуба и немощности контента - не в продвижении продукта, а в самом продукте и в том, что в творческих сферах произошла тупая победа формы над духом.

Нет "заряда", духа божьей искры. Огня, б*ять, нет. Нет простых, как двери, но при этом глубоких текстов

Текстов, в которых дети, подростки и взрослые узнают себя и таким образом попадают в ловушку этого продукта, не смогут без него обходиться. Не смогут жить без своего отражения в нем. Поэтому в эту пустоту легко заливается ниагара "русского" говна, потому что его тупо на порядок больше.

Иван СЕМЕСЮК, художник, писатель, музыкант

  фото: Habr
фото: Habr

Сейчас, когда карантин, ковид, неизвестность, а то и страх, пора переходить на другой уровень жизни и придется двигаться. В прямом смысле.

Больше движения - больше сил, здоровее мышцы, здоровый организм

Человек с ожирением - это, может, и бодипозитив в молодости, но большой здоровьянегатив в старшем возрасте. Не в старости, потому что до нее, как правило, не доживают.

Оксана СКИТАЛИНСКАЯ, врач-диетолог

S

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Сейчас вы читаете новость «"К кому приходили родные, был шанс выжить. Остальные умирали в собственных фекалиях и моче". Неделя в цитатах от Gazeta.ua.». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

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