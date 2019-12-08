К акции "Красные линии" присоединились Львов и Запорожье

Акция "Красные линии" во Львове. Фото: ZAXID.NET

Во Львове более тысячи человек приняли участие в акции "Красные линии" накануне "нормандского саммита".

Львовяне собрались на площади возле памятника Тарасу Шевченко. Они протестовали против разведения войск на линии разграничения и реализации "формулы Штайнмайера", передает "Украинская правда".

В Запорожье также состоялось вече, организованное местным Штабом сопротивления капитуляции. Люди собрались на площади Героев Революции. Его участники принесли с собой плакаты с надписями "Нет капитуляции", "Нет двойному гражданству" и другие. Во время митинга были объявлены основные требования акции, среди которых соблюдение национальных интересов в ходе переговоров в "нормандском формате".

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Акция "Красные линии" в Запорожье. Фото: Радио свобода

8 декабря в Киеве и других городах Украины проходит вече "Красные линии". Активисты определяют определенные пределы для президента Владимира Зеленского на "нормандском саммите". В частности требуют от президента не уступать интересами государства.