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четверг, 01 августа 2019 13:24

Израиль может стать посредником в конфликте Украины и России

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Израиль может стать посредником в конфликте Украины и России
Премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху часто просят быть посредником между странами. Фото: kp.ru

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху готов стать посредником между президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

"До сих пор я вежливо отказывался от таких предложений, но если ты просишь, то я проверю эту опцию еще раз", - сказал Нетаньяху, отвечая на вопрос журналиста о роли Израиля в конфликте между РФ и Украиной, передает Ukrainian Jewish Encounter.

Он отметил, что с такими предложениями к нему обращаются часто и другие страны.

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"Например, страны Африки и Латинской Америки обращаются ко мне за посредничеством. Мол, у тебя хорошие отношения и с ними, и с нами, может ты готов войти в статусе посредника? Я не спешу делать это. Во-первых, я не могу сказать , что знаю достаточно хорошо их проблемы, и мне хватает тех проблем, которые есть у нас. Во-вторых, если я войду в эту тему, то создам ожидания, не смогу выполнить", - сказал премьер-министр.ї

Верховная Рада ратифицировала соглашение о зоне свободной торговли с Израилем. Решение приняла в четвер. Договор был подписан в январе 2019-го, когда пятый президент Украины Петра Порошенко посещал Израиль. Подписи под документом также поставили первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив и и.о. министра экономики и промышленности Израиля Эли Коэн.

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