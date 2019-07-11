Украина ратифицировала свободную торговлю с Израилем

Украина создала зону свободной торговли с Израилем.

Верховная Рада ратифицировала соглашение о зоне свободной торговли с Израилем. Решение приняла в четвер.

Договор был подписан в январе 2019-го, когда президент Украины Петра Порошенко посещал Израиль. Подписи под документом также поставили первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив и и.о. министра экономики и промышленности Израиля Эли Коэн, пишет LB.ua

Проект предусматривает отмену ввозных пошлин для 80% украинских промышленных товаров и 70% пошлин на израильский импорт.

Переговоры по соглашению о свободной торговле между правительствами Украины и Израиля началась в 2013-м, но интенсивная работа пришлась на 2016-2018 годы. Украинская делегация провела семь раундов переговоров, которые завершились в марте 2018-го.

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