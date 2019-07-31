СБУ разоблачила шпиона РФ - бывшего работника МВД Украины

Бывший сотрудник органов внутренних дел Украины, жителя Запорожья завербовал сотрудник ФСБ РФ Фото: Politeka.net

Сотрудники контрразведки СБУ разоблачили бывшего сотрудника МВД Украины на разведывательной деятельности в ущерб государственной безопасности нашей страны по заданию ФСБ РФ.

Бывшего сотрудника органов внутренних дел Украины, жителя Запорожья завербовал сотрудник ФСБ РФ. Вербовка происходила на временно оккупированной территории АР Крым, рассказали в пресс-центре СБУ.

По заданию "куратора" агент через личные связи собирал разведывательные сведения об общественно-политической и социально-экономической ситуации в Запорожье. Информацию мужчина передавал представителю иностранной спецслужбы при выезде на временно оккупированную территорию АР Крым. Поводом для выездов было якобы решение семейных вопросов.

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Продолжаются следственно-оперативные действия.

Сотрудники контрразведки совместно с Главным следственным управлением Службы безопасности Украины задержали шпиона. Агент российской военной разведки ехал в Воронеж на встречу со своим куратором, сообщает пресс-служба СБУ.